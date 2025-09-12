Pogledajte prekrasnu kćer Saše Matića: Proslavila je 18. rođendan, na fešti bilo 600 ljudi!

Mlađa kći Saše Matića proslavila je 18. rođendan, ovakva fešta dugo se u regiji nije vidjela.

Prepun ponosa i ljubavi – tako je Saša Matić dočekao punoljetnost svoje kćeri Tare. Na spektakularnom slavlju, koje je proteklo u raskoši i emocijama, pjevač je zajedno sa suprugom Anđelijom i kćerima Tarom i Aleksandrom proslavio važan trenutak u životu mlade djevojke.

Slavlju se odazvalo između 600 i 700 gostiju iz svijeta estrade, piše Blic.

Saša Matić i kći Tara Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Večer je bila posebno dojmljiva kada je Saša uzeo mikrofon i održao iskren i topao govor – zahvalio svima koji su došli i objasnio zašto je ovo slavlje za njega mnogo više od pukog događaja.

''Prvo da vas pozdravim, a onda i da vam zahvalim što ste došli. Neću vas puno zamarati pričom, ali ću reći nekoliko stvari. Ovu večer posvećujem svojoj kćeri, ali i svima vama. Kad smo odlučili da ćemo proslaviti njezino punoljetstvo na ovakav način, postojala su dva razloga. Prvi razlog je taj što sam, kad sam nju pitao kako bismo to trebali organizirati, rekao da napravi slavlje za svoje društvo i najbliže. Međutim, ona mi je tada rekla: 'A što, tata? Aleksandri si slavio, a meni nećeš?' Tada sam odlučio dati sve od sebe i napraviti to kako treba'', započeo je Saša.

Saša Matić s obitelji Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

''A drugi razlog je taj što sam htio testirati samog sebe, jesam li ja zaista toliko moćan, bogat i uspješan. Kad to kažem, ne mislim na novac, karijeru ili nekretnine, već mislim na sve vas. Hvala vam što ste došli, jer večeras sam najbogatiji zajedno sa svojom obitelji. Dugo sam razmišljao što ću vam otpjevati, ali postoji jedna pjesma koju pjeva moj veliki prijatelj Šaban Šaulić, a pjesma se zove 'Vjerujem u ljubav''', rekao je Saša, a kad su počeli prvi taktovi spomenute pjesme, gosti su pali u delirij.

Saša Matić s obitelji Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Kćeri Saše Matića prave su ljepotice: Svoj život skrivaju, a njihov izgled očarao je javnost diljem regije

Tara je zasjala u zlatnoj haljini, a starija sestra Aleksandra bila je u srebrnoj. Anđelija, supruga Saše Matića, zablistala je u dugačkoj zelenoj haljini.

Na TikToku su osvanule i snimke s fešte na kojima su pjevali Saša Matić i Željko Samardžić.

