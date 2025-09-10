Kako su već narasli! Franka Batelić podijelila preslatku fotografiju sina i kćeri

Franka Batelić na društvenim mrežama otkrila je dio svakodnevice sa svojom djecom.
Fotografija dvoje mališana koji sjede jedno pokraj drugoga i uživaju u obroku osvojila je simpatije pratitelja na društvenim mrežama. Mališan u zelenoj majici i djevojčica s razigranom frizurom sjede na modernim stolicama, a Franka je na fotografiji napisala ''Juhica''.
Franka Batelić na Instagramu Foto: Instagram
Odmah se da primijetiti kako su djeca već narasla, a dok Viktor ima 5 godina, Greta će uskoro napuniti 3.
Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Franka Batelić u Parizu - 2 Foto: Franka Batelić/Instagram
Nedavno je i još jedan član njihove obitelji proslavio rođendan, a o kome se radi pogledajte OVDJE.
Vjenčanje Franke Batelić i Vedrana Ćorluke - 2 Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Franka i Vedran u braku su sedam godina, a kako je izgledalo njihovo vjenčanje pogledajte OVDJE.
