Kako su već narasli! Franka Batelić podijelila preslatku fotografiju sina i kćeri

Franka Batelić na društvenim mrežama otkrila je dio svakodnevice sa svojom djecom.

Franka Batelić na društvenim mrežama obradovala je svoje pratitelje novom fotografijom svoje dječice, Viktora i Grete.

Fotografija dvoje mališana koji sjede jedno pokraj drugoga i uživaju u obroku osvojila je simpatije pratitelja na društvenim mrežama. Mališan u zelenoj majici i djevojčica s razigranom frizurom sjede na modernim stolicama, a Franka je na fotografiji napisala ''Juhica''.

Odmah se da primijetiti kako su djeca već narasla, a dok Viktor ima 5 godina, Greta će uskoro napuniti 3.

Nedavno je i još jedan član njihove obitelji proslavio rođendan, a o kome se radi pogledajte OVDJE.

Franka i Vedran u braku su sedam godina, a kako je izgledalo njihovo vjenčanje pogledajte OVDJE.

