Sviđa li vam se? Škicnite kako izgleda luksuzna kuhinja našeg influencera

Marko Vuletić nedavno se uselio u svoj novi stan u Zagrebu, a sada je pokazao i kako izgleda kuhinja nakon renovacije.

Popularni influencer Marko Vuletić podijelio je s pratiteljima prve kadrove svoje potpuno renovirane kuhinje u novom stanu u Zagrebu, koji je, kako je ranije otkrio, platio 195.000 eura.

Na fotografijama koje je objavio vidi se potpuna transformacija prostora – od starog, oronulog izgleda do modernog, minimalističkog interijera.

Nova kuhinja uređena je u svijetlim tonovima drva i bijele boje, s prostranim kuhinjskim otokom u središtu te modernim rasvjetnim rješenjem koje dominira prostorom.

Marko Vuletić - stan Foto: Instagram

Marko Vuletić - stan Foto: Instagram

''Kuhinja je moj safe space, a barske stolice pokazale su se kao pun pogodak. Kad kuham, frendovi su okolo i uvijek ispadne neko druženje oko samog otoka. Učim se kuhati na indukciji, ali svako malo pa mi nešto izgori. Kuhinja je zapravo poluprazna jer je toliko velika da ne znam što staviti unutra. Vani sam ostavio toster i airfryer da popune prostor i da se naviknem na njih. Perilica me iznenadila koliko je tiha, prvo pranje sam mislio da nije ni uključena u struju. Sve u svemu, veselim se videima iz kuhinje i kuhanju deserata'', napisao je na društvenim mrežama uz hashtag ''Marko renovira''.

Marko Vuletić - stan Foto: Instagram

Marko Vuletić - stan Foto: Instagram

Pratitelji su odmah pohvalili novi prostor u Markovom renoviranom stanu.

Marko Vuletić - stan Foto: Instagram

''Bavo Marko! Toliko dugo te gledam i toliko mi je drago da si ostvario svoj san'', ''Prekrasno'', ''Predivno'', ''Tako je lijepa, Marko'', ''Jako smo ponosni na tebe'', ''Tako moderna, a opet svijetla i vedra'', ''Želim ti puno dobrih jela da pripremiš (i naravno da nam spremiš)'', dio je komentara s Instagrama.

Sviđa li vam se kuhinja našeg influencera? Da, zaista si je dao truda

I ne baš, nije mi ništa posebno Da, zaista si je dao truda

I ne baš, nije mi ništa posebno Ukupno glasova:

Marko Vuletić Foto: Marko Vuletić/Instagram

Influencer je pokazao i kako izgleda njegova renovirana terasa. Više pogledajte OVDJE.

A OVDJE pogledajte kako izgleda njegova spavaću soba u novom stanu.

