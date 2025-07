Mučna borba našeg influencera: ''Mjesecima zovem i molim na sve strane za pomoć''

Marko Vuletić otkrio je da se mjesecima bori sa situacijom koja se svakodnevno događa ispred njegove trgovine trajnog nakita u Zagrebu.

Naš influencer Marko Vuletić mjesecima se bori s problemom koji se svakodnevno događa ispred njegove trgovine Eterno, smještene u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu, a sada je o svemu odlučio javno progovoriti.

Naime, Marko se bori s automobilima koji blokiraju ulaz u njegov lokal u pješačkoj zoni te oštećuju stepenice.

Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram

"Otvorio sam prvu trgovinu trajnog nakita, doveo nešto što dosad nije bilo u gradu. I to se nekome ne sviđa do te mjere da mi namjerno razbija površinu ispred lokala ili parkira auto točno pred ulaz kako bi ljudima otežao dolazak. Ja o ovome dugo nisam pričao jer me strah izaći javno s time, ali ja više ne mogu šutjeti. Ja već tjednima gledam kako ljudi u pješačkoj zoni parkiraju točno ispred trgovine i blokiraju mi put ispred trgovine. To su auta bez tablica, odnosno bez registracija", objasnio je na Instagramu.

Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram

Zbog ovog problema kontaktirao je policiju, koja je nakratko uspjela riješiti situaciju, ali ubrzo se sve vratilo na staro, objasnio je za Večernji list. Ponovno je nazvao policiju, no oni su mu tada rekli da to nije u njihovoj nadležnosti te da mora zvati komunalno redarstvo. I oni su mu rekli da to nije u njihovoj nadležnosti te mu dali savjet da se obrati mjesnom odboru. Slao im je mailove, a Gradu Zagrebu uputio je više od 60 poziva.

Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram

''Užasava me koliko stvari moraju ići polako ili ''preko veze'' da bi se neki problem riješio. Takvih sam se situacija nagledao od malena – sa svima moraš ''kao po jajima''. Mjesecima zovem, šaljem mailove, molim na sve strane da mi netko pomogne kako bih mogao normalno raditi.Gradu Zagrebu sam napisao toliko mailova da više ni sam ne znam broj. Molio, zvao sve ljude koje poznajem – sve da dođem do onih stupića koji su posvuda, osim tamo gdje bi stvarno trebali biti: u pješačkoj zoni, gdje autima nije mjesto'', napisao je na Instagramu.

''Usput sam popravljao stvari koje su bile porušene – čisto da ne gazim preko smeća i betona do svog posla. A sve to kroz šalu, s osmijehom, za TikTok – jer ne želim nikoga uvrijediti, samo pokazati kako izgleda kad želiš nešto raditi uredno i s ljubavlju. Razumijem da ima puno posla u cijelom gradu, ali ja već dugo stojim na mjestu i samo tražim da se nešto pomakne'', dodao je.

''Zato, još jednom – Grad Zagreb, molim vas: pomozite. Želim raditi i živjeti u gradu kojeg volim, bez prepreka'', zaključio je.

Inače, Marko je nedavno kupio i stana u Zagrebu. Otkrio je i koliko ga je platio, a više detalja pročitajte OVDJE.

