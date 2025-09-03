Nevjerojatna preobrazba! Naš influencer pokazao luksuznu sobu u stanu koji je nedavno kupio

Marko Vuletić pokazao je kako je uredio spavaću sobu u stanu koji je kupio prije samo nekoliko mjeseci.

Naš influencer Marko Vuletić u travnju je otkrio kako je kupio stan u Zagrebu. Nekretninu je platio 195.000 eura, a kako je odmah naglasio, bila je potrebna kompletna renovacija.

Bez puno čekanja, bacio se na posao, a samo nekoliko mjeseci kasnije – već u rujnu – uselio je u svoj novi dom koji sada izgleda moderno, luksuzno i potpuno drugačije od onoga što je pokazao na početku.

Marko Vuletić Foto: Instagram

Na društvenim mrežama Vuletić je prvo podijelio video spavaće sobe u kojoj prevladavaju bijela i smeđa boja, uz detalje poput LED rasvjete koji prostoru daju suvremen i elegantan izgled. Pokazao je i hodnik, uređen u istim tonovima, koji odiše toplinom i udobnošću.

Razlika između stana prije renovacije i danas doista je nevjerojatna, a fanovi su u komentarima odmah počeli izražavati svoje oduševljenje i pohvale.

Marko Vuletić Foto: Instagram

Marko Vuletić Foto: Instagram

''Od samih početaka pa sve do stana i renovacije! Stvarno mi je drago gledati tvoj uspjeh i što sam mogla pratiti cijeli put. Respekt i samo naprijed'', ''Dakle ovaj krevet, ma sve'', ''Predobrooo'', ''Fantazija, jedv čekam vidjeti ostatak'', ''Predivno i tako brzo gotovo, tri mjesec. Želim vidjeti i druge prostorije. Samo snimaj'', ''Pratim te godinama, svaka čast na svemu što si postigao. Bravo Marko'', samo je dio komentara s Instagrama.

Sviđa li vam se kako je Marko uredio spavaću sobu? Da, izgleda jako moderno

Ne, nije mi ništa posebno Da, izgleda jako moderno

Ne, nije mi ništa posebno Ukupno glasova:

Marko Vuletić Foto: Instagram

Marko Vuletić Foto: Instagram

Marko Vuletić Foto: Instagram

Marko je nedavno otkrio da se mjesecima bori sa situacijom koja se svakodnevno događa ispred njegove trgovine trajnog nakita u Zagrebu. O čemu se radi pročitajte OVDJE.

Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram

