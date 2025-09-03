Lice jedne od najljepših žena u povijesti šokiralo je javnost, a tek njezina priča ostavlja bez teksta

Kim Novak dobitnica je Zlatnog lava Venecijanskog filmskog festivala za životno djelo, u sklopu kojeg je predstavila i dokumentarac o svom životu.

Diva zlatnog doba Hollywooda Kim Novak, poznata po nezaboravnoj ulozi u Hitchcockovu klasiku "Vrtoglavica", ponovno je zasjala u središtu pozornosti pojavivši se na Venecijanskom filmskom festivalu.

Tamo je, s 92 godine, primila Zlatnog lava za životno djelo i predstavila dokumentarac koji otkriva potresne detalje o njezinu turbulentnom djetinjstvu i životu izvan Hollywooda – od pokušaja pobačaja njezine majke do očevih neobičnih navika koje su obilježile njezino djetinjstvo. Unatoč traumama, Novak je izgradila uspješnu karijeru i postala simbol glamura, a kasnije i primjer žene koja se uspjela osloboditi pritiska industrije i pronaći svoj mir.

Galerija 31 31 31 31 31

Kim Novak - 9 Foto: Profimedia

Kim Novak - 20 Foto: Profimedia

Kim Novak - 24 Foto: Profimedia

Zbog njezine iskrenosti i osobnog pristupa kritičari su pohvalili dokumentarac u kojem je spomenut i slavni Alfred Hitchcock, za kojeg je Novak priznala kako mu je zahvalna na karijeri koja joj je promijenila život.

Rođena 1933. u Chicagu za vrijeme Velike depresije kao Marilyn Pauline Novak, u dokumentarcu otkriva kako je odrastala u siromaštvu, u obitelji koja se borila za osnovne životne uvjete.

Kim Novak - 1 Foto: Profimedia

Kim Novak - 4 Foto: Profimedia

Kim Novak - 7 Foto: Profimedia

Unatoč teškom djetinjstvu, tijekom kojeg ju je majka pokušala abortirati s pomoću igli za pletenje i ugušiti kada je bila dijete, a otac je čuvao fetus njezina brata, Novak je izgradila put do Hollywooda i postala jedna od najvećih zvijezda pedesetih i šezdesetih godina. Nakon što je potpisala ugovor, studio Columbia Pictures promijenio joj je ime, poslije čega se počela isticati ulogama u filmovima "Piknik", "Čovjek sa zlatnom rukom" i "Vrtoglavica".

Pogledaji ovo Celebrity Poznati su novi detalji zdravstvenog stanja Halida Bešlića, prebačen je na onkologiju

Svojim enigmatičnim izgledom i glumačkim talentom postala je jedna od najtraženijih glumica svoga doba, no slava i pritisak Hollywooda nisu joj donijeli mir. Usprkos uspjehu, šezdesetih godina odlučila se povući iz Hollywooda i preseliti u Oregon, gdje je pronašla mir i posvetila se umjetnosti, točnije slikanju. Diljem SAD-a organizirane su izložbe njezinih radova, koje kritičari opisuju kao impresionističke i nadrealističke.

Kim Novak - 5 Foto: Profimedia

Kim Novak - 13 Foto: Profimedia

Kim Novak - 16 Foto: Profimedia

Kim Novak - 17 Foto: Profimedia

Osim slikanja, Novak se bavila i jahanjem konja, što joj se na koncu pokazalo sudbonosnim. Kada je jedan od njezinih konja dobio kolike, zvala je veterinara Roberta Malloyja, što je rezultiralo vjenčanjem 1976. godine. Par je bio zajedno sve do Malloyjeve smrti u studenom 2020. godine, a preživio je i njezinu borbu s rakom dojke i samoubojstvo Malloyjeve prve supruge.

Izazvala je veliku pozornost 2014. godine na dodjeli Oscara, kada se pojavila s vidljivo izmijenjenim izgledom, izazvanim estetskim operacijama. Mediji i filmofili tada su komentirali njezino lice, zbog čega je morala priznati da je imala injekcije masnog tkiva.

Kim Novak - 6 Foto: Profimedia

Kim Novak - 12 Foto: Profimedia

Kim Novak - 25 Foto: Profimedia

"Neću poricati da sam imala tretmane. Odabrala sam masne injekcije jer su mi se činile manje invazivne od face liftinga. Svaka osoba ima pravo izgledati najbolje što može, a ja se bolje osjećam kada izgledam bolje", napisala je Novak, čija iskrenost i spremnost da govori o pritiscima Hollywooda i starenju u filmskoj industriji donijele su joj dodatno poštovanje.

Danas živi povučeno u Oregonu, okružena prirodom i svojim slikama. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, njezin povratak u Veneciju i priznanje za životno djelo dokaz su njezina neizbrisivog utjecaja na svijet filma. Svojim radom, pričom o preživljavanju i hrabrošću da iskreno govori o vlastitim traumama i pritiscima Hollywooda, Novak je postala inspiracija mnogima – ne samo kao filmska zvijezda već i kao žena koja je pronašla slobodu izvan reflektora.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Proslavila je 59. rođendan?! Užarila Instagram vatrenom fotkom u bikiniju!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Svojim karakterom sve više izlazi iz majčine sjene!

Pogledaji ovo inMagazin Poznati Hrvati otkrili su nam nepoznate detalje o Gabi Novak i Matiji Dediću

Pogledaji ovo Celebrity Zbog ovog prizora naše pjevačice u badiću nazivaju je najzgodnijom Hrvaticom!