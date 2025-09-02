Poznati Hrvati otkrili su nam nepoznate detalje o Gabi Novak i Matiji Dediću

Šibenik je pjesmom odao počast Gabi Novak i Matiji Dediću! Nezaboravan koncert na Tvrđavi Barone nisu propustile ni Matijine najvažnije cure, Lu Dedić i Marina Scotti. Gordan Vasilj za In magazin donosi djelić glazbene čarolije te nepoznate detalje koje su mu poznati otkrili o Gabi i Matiji.

Sve je prštalo od emocija na šibenskoj tvrđavi Barone na veličanstvenoj glazbenoj večeri Ladies Live posvećenoj Gabi Novak i Matiji Dediću, koji su preminuli ovog ljeta, u razmaku od samo dva mjeseca.

Ganutoj publici obratila se i Lu Dedić, kojoj je ovo bio prvi javni istup od gubitka oca i bake, a iz publike ju je bodrila mama Marina. ''Ladies live'' je koncert koji je ranije planiran i dogovoren s Matijom, ali sudbina je, nažalost, htjela drugačije.

''Matijina smrt me smlavila stvarno, a Gabinu sam zapravo i očekivala nakon svega, jer to prožvakati kao majka i u tim godinama zaista je bilo i očekivano da će i ona brzo nakon toga otići. Samo se nadam da su sada skupa i da su sretni.'', izjavila je Maja Vučić.

''Ono što je specifično za obitelj Dedić je da onog trena kad uđeš u njihov krug, ti si dio njihove obitelji. Neizmjerno će nam nedostajati, to se ne da riječima opisati.'', govori Marija Husar Rimac.

''Nekako mislim da su sad njih troje zajedno pa je to možda nama utjeha i veliko hvala što smo bili dio njihovih života i veliko hvala što su oni bili dio naših života.'', dodala je Klaudija Čular, glazbena urednica.

Matija je za ovaj koncert osobno izabrao glazbenike i pjevačice s kojima je želio dijeliti pozornicu.

''Meni osobno nikad s nikim na pozornici nije bilo onako kako mi je bilo s Matijom, jer on kao da je izvlačio moje sve super potencijale, jednostavno on kako bi stisnuo tipku, tako bi se nešto pokrenulo u meni i to je bilo svaki put tako.'', govori Ivana Husar Mlinac.

''Volio se igrati, najviše se volio igrati u glazbi. Volio se zezati na pozornici, volio nam je spačke raditi na bini, dizati intonacije, mijenjati ih usred pjesme pa ajde da vidimo tko će se snaći, ubacivati neke druge pjesme usred pjesme.'', prisjetila se Marija.

''Bio je neviđeno duhovit, znači kad ti je bilo teško u životu ili kad si bio loše volje, bilo je samo važno nazvati Matiju i to je bilo to. On je iz bilo koje situacije, ozbiljne, neozbiljne, tužne, ovakve, onakve, uvijek bi neku komediju izveo.'', govori Maja Vučić.

''I pričam ja s Matijom, kažem, ej, ja sam svoj dio snimila, vozila kabriolet oko Zagreba, snimi i ti svoj dio gdje snimaš klavir. Kaže on meni 'zašto ja uvijek moram svirati klavir, mogu ja nekad nešto drugo u spotu. Ja kažem nikakav problem, dogovorit ćemo se pa ćemo se zajedno vozit, ali nažalost nismo to završili.'', dodala je glazbenica Marija Marković.

Neprežaljeni Matija bio je ključan za karijeru Tine Vukov, koju je otkrio kad je imala samo 14 godina.

''Puno godina smo surađivali, Matija je meni jako puno značio u karijeri. Svoj prvi javni nastup sam imala upravo s njim, tako da ne mogu izraziti zahvalnost i koliko će mi nedostajati i kao glazbenik i kao prijatelj.'', prisjetila se Tina Vukov.

Podsjetimo, Matija je za prvi koncert Ladies Live u svibnju u Zagrebu odabrao poseban datum - Majčin dan. Bio je to najljepši poklon majci Gabi.

''Posljednji razgovor Gabi i mene je bio za moj rođendan, nedavno, dva tjedna nakon što je Matija preminuo i zadnje riječi u toj njezinoj čestitci i našem razgovoru je bilo: 'Marija, uvijek smo se voljele i uvijek ćemo se voljeti.'', rekla je Marija Husar Mlinac.

''Gabi je jedno od najtoplijih bića koje poznajem u svom životu i nas dvije osim što smo puno nastupale zajedno, nisam nikad nju gledala kroz taj svijet glazbe niti je to ona od sebe radila niti je ona famu neku oko sebe stvarala. Nas dvije smo bile obične dvije cure kad bi išle na put koje smo se beskrajno dobro zabavljale.'', kaže Maja Vučić.

Sa sjetom o Gabi priča i Mia Dimšić, koja često zna reći da ako doživi duži glazbeni staž, želi biti dostojanstvena, nenametljiva i skromna poput nje.

''Ja se javljam na telefon, kaže, Gabi je. Ja se mislim neki krivi broj me zove, neka žena na telefonu, koja Gabi, ne pada mi uopće napamet i kad sam ja skužila da je to Gabi Novak s druge strane, ja sam rekla, wow, vi ste mene nazvali i pamtim da mi je tada rekla 'najljepše ti stoji puštena kosa, nemoj da ti vežu kosu' i to mi je toliko slatko i kad god do kraja života budem imala punđu sjetit ću se Gabi.'', kaže Mia Dimšić.

Hvala obitelji Dedić na neprocjenjivoj glazbenoj baštini koja će sigurno dirati srca i budućih generacija.

