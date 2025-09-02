Nikad ga niste vidjeli ovakvog: Omiljeni snagator iznenadio nikad mršavijim izgledom

Dwayne The Rock Johnson stigao je u Veneciju kako bi promovirao svoj novi film, a mnoge je iznenadilo koliko je smršavio.

Venecija je ovih dana središte filmske industrije zbog svog slavnog Venecijanskog filmskog festivala, kojeg već tjedan dana obilaze brojni poznati gosti. Svoj novi filmski projekt, sportsku dramu "The Smashing Machine" u gradu na Jadranu predstavio je i Dwayne The Rock Johnson.

53-godišnji bivši profesionalni hrvač izgledao je elegantno u sivom dvodijelnom odijelu s bijelom košuljom raskopčanom pri vratu, uz koje je nosio crne cipele i naočale. Ono što je mnogim njegovim fanovima upalo u oči jest i vidno mršavija figura.

Dwayne The Rock Johnson

Dwayne The Rock Johnson

Dwayne The Rock Johnson

Dwayne The Rock Johnson

Jedan od razloga nove forme jest uloga u spomenutoj drami u kojoj tumači ulogu borca mješovitih borilačkih vještina i UFC prvaka Marka Kerra, zbog koje je smršavio oko 27 kg, a kako bi što vjernije prikazao bivšeg prvaka, koristio je protetiku i periku.

Dwayne The Rock Johnson

Dwayne The Rock Johnson

Dwayne The Rock Johnson

Dwayne The Rock Johnson

"Ova transformacija bila je nešto što sam jako želio. Imao sam sreće u karijeri i u filmovima koje sam snimao, ali u meni je bio glas koji je govorio: "Što ako mogu više? Želim više i kako to izgleda?"", ispričao je The Rock.

Na projekciji je govorio o samom Kerru, ali i njegovoj supruzi Dawn Staples, koju glumi Emily Blunt.

Dwayne The Rock Johnson

Dwayne The Rock Johnson

Dwayne The Rock Johnson

Dwayne The Rock Johnson

"Mark je u jednom trenutku bio najbolji borac na svijetu, ali ovaj film zapravo nije o borbi, to je ljubavna priča. To je ljubavna priča o Marku i Dawn i njihovom odnosu, ali i priča o Marku i ljubavi koju je osjećao prema onome što radi — o njegovim borbama, izazovima i svladavanju prepreka. Kao što znate, Mark je dvaput predoziran. Sretan je što je živ i upravo zato je ova priča toliko posebna", poručio je The Rock.

