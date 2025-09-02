Zavirite u dnevni boravak naše glazbenice u stanu koji uređuje sa samozatajnim dečkom

Zsa Zsa je s dečkom nedavno kupila stan. Par ga polako uređuje, a glazbenica prizore dijeli na društvenim mrežama.
Naime, sa svojim dugogodišnjim dečkom Antoniom Kratofilom kupila je stan. Tada je objavila video u kojem je pokazala kako izgleda dio stana.
''Kad kupiš stan iz snova, ali više nemaš love za namještaj'', napisala je pjevačica ispod videa te otkrila i da im uskoro stiže kauč.
Zsa Zsa i Antonio Kratofil - 3 Foto: Instagram
Jelena Žnidarić Zsa Zsa i Antonio Kratofil - 4 Foto: Instagram
A tako je i bilo pa se nakon nekog vremena njihovim dnevnim boravkom Zsa Zsa pohvalila na društvenim mrežama. U modernom i minimalistički uređenom dnevnom boravku prevladavaju neutralne boje, a u prvom planu na fotki se nalaze tamni stolić, bež kauč i sivi tepih.
''Kakav mir biti u svom stanu. Imamo kauč, stol, tepihe, TV i stolice i ne treba nam ništa drugo'', objasnila je.
Zsa Zsa Foto: Instagram
Naša glazbenica nedavno se na društvenim mrežama pohvalila fotkama s dečkom, koji je u zanimljivom obiteljskom odnosu s Lanom Jurčević. Više o tome saznajte OVDJE.
Jelena Žnidarić Zsa Zsa i Antonio Kratofil - 1 Foto: Instagram
