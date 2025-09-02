Zavirite u dnevni boravak naše glazbenice u stanu koji uređuje sa samozatajnim dečkom

Zsa Zsa je s dečkom nedavno kupila stan. Par ga polako uređuje, a glazbenica prizore dijeli na društvenim mrežama.

Naša pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa, početkom srpnja na društvenim mrežama otkrila je veliku novost.

Naime, sa svojim dugogodišnjim dečkom Antoniom Kratofilom kupila je stan. Tada je objavila video u kojem je pokazala kako izgleda dio stana.

''Kad kupiš stan iz snova, ali više nemaš love za namještaj'', napisala je pjevačica ispod videa te otkrila i da im uskoro stiže kauč.

A tako je i bilo pa se nakon nekog vremena njihovim dnevnim boravkom Zsa Zsa pohvalila na društvenim mrežama. U modernom i minimalistički uređenom dnevnom boravku prevladavaju neutralne boje, a u prvom planu na fotki se nalaze tamni stolić, bež kauč i sivi tepih.

''Kakav mir biti u svom stanu. Imamo kauč, stol, tepihe, TV i stolice i ne treba nam ništa drugo'', objasnila je.

Naša glazbenica nedavno se na društvenim mrežama pohvalila fotkama s dečkom, koji je u zanimljivom obiteljskom odnosu s Lanom Jurčević. Više o tome saznajte OVDJE.

