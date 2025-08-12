Zsa Zsa pozirala sa samozatajnim dečkom, koji je u zanimljivom obiteljskom odnosu s Lanom Jurčević

Jelena Žnidarić Zsa Zsa podijelila je novu fotografiju sa svojim dečkom Antoniom Kratofilom.

Pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa, uživa u ljetnim čarima Italije sa svojim dečkom, bivšim nogometašem Antoniom Kratofilom.

Zaljubljeni par trenutačno se odmara na bajkovitom jezeru Como, jednoj od najekskluzivnijih destinacija u Europi, poznatoj po glamuroznim vilama, slikovitim gradićima i spektakularnim pogledima.

''Jedna za skupljanje lajkova'', našalila se Zsa Zsa uz fotografiju na kojoj se šeću držeći se za ruke.

Putovanje na jezero Como očito je i prilika za odmor, ali i za stvaranje uspomena koje će pamtiti.

Inače, Zsa Zsin dečko Antonio je brat blizanac dečka pjevačice Lane Jurčević, Filipa Kratofila.

Zsa Zsa s dečkom - 3 Foto: Instagram

Zsa Zsa s dečkom - 4 Foto: Instagram

Jelena Žnidarić Zsa Zsa i Antonio Kratofil - 3 Foto: Instagram

Zsa Zsa i Antonio u vezi su već sedam godina, a pjevačica je ranije priznala kako joj je to prva ozbiljna veza.

"Meni je Antonio moj prvi i jedini dečko. Stvarno sam dugo čekala dok nisam pronašla nekoga tko mi toliko paše i tko je dobar", rekla je.

Jelena Žnidarić Zsa Zsa - 3 Foto: Instagram

Zsa Zsa i Antonio Kratofil - 2 Foto: Instagram

O njemu se ne zna puno, ali u svom opisu profila na Instagramu napisao je da ''gradi brendove diljem svijeta i upravlja sponzorstvima umjetnika''.

Zsa Zsa se u posljednje vrijeme posvetila vjeri, a više o njezinoj ljubavi prema Bogu čitajte OVDJE.

Jelena Žnidarić Zsa Zsa - 4 Foto: Instagram

