Zsa Zsa se pohvalila putovanjem u Ameriku sa samozatajnim dečkom, a posjetili su i spektakl koji je teško objasniti riječima: ''Biti okružen ovakvim imenima...''

Jelena Žnidarić Zsa Zsa otputovala je u Ameriku s dečkom kojeg rijetko pokazuje, a pohvalila se i što su tamo posjetili, a što je na nju ostavilo veliki dojam.

Pjevačica Zsa Zsa, pravim imenom Jelena Žnidarić, pohvalila se na svom Instagramu da je s dečkom Antoniom Kratofilom otputovala u daleki Los Angeles.

Zsa Zsa i njen partner posjetili su holivudsku Stazu slavnih Beverly Hills te uživali u košarkaškoj utakmici podržavši našeg košarkaša Ivicu Zubca, a pjevačica se fotografirala i pokraj prepoznatljivog američkog školskog autobusa te u zrakoplovu na letu do Amerike.

Pogledaji ovo Celebrity Zsa Zsa se rasplakala u videima koje je objavila na Instagramu dok je pričala o sebi: ''Ja cijeli život nisam dobro...''

Pjevačica je otkrila i da joj ovo nije prvi put da se nalazi u poznatoj košarkaškoj areni, a u opisu je ispričala i kakav je osjećaj biti tamo.

''Prvi put kad sam bila u Crypto Areni 2017. Slušala sam Taylor Swift, Sam Smitha, Halsey i sl. ekipu...Tada se još zvala Staples Center. I to je priča sama za sebe i apsolutno nezaboravno iskustvo. Nisam vam nikad ni ispričala, možda budem jednom... Al bit okružen takvim glazbenim imenima i to praktički u backstage-u je totalno neshvatljivo u tom trenu. Ali ovo jučer nadilazi možda čak i to moje prvo iskustvo! Sport i košarku morate doživjeti kad ste u LA-u! Izderali smo glasnice zbog Ivice Zubca! Ovo je još nezaboravnije jer je sad je pod reflektorima na parketu bio netko nas! Da se naježiš od glave do pete kad shvatiš koji je to nivo karijere! Big city dreams became reality! Ponos od kojeg ti skoro iskoči srce!'', napisala je Zsa Zsa.

''Još ste i pogodili tekmu kad je Zubac razvalio!'', ''Živite najbolje što možete, drago mi je ovo vidjeti'', ''Naj filing ikad, neusporedivo s bilo čim drugim!'', pisali su joj pratitelji.

Inače, Zsa Zsin dečko Antonio je brat blizanac dečka pjevačice Lane Jurčević.

Zsa Zsa i Antonio u vezi su već sedam godina, a pjevačica je ranije priznala kako joj je to prva ozbiljna veza.

"Meni je Antonio moj prvi i jedini dečko. Stvarno sam dugo čekala dok nisam pronašla nekoga tko mi toliko paše i tko je dobar", rekla je.

Pogledaji ovo Celebrity Naša pjevačica otkrila je kako provodi vikend koji je za nju trebao biti potpuno drukčiji: ''A mogla sam biti na Dori...''

O njemu se ne zna puno, ali u svom opisu profila na Instagramu napisao je da ''gradi brendove diljem svijeta i upravlja sponzorstvima umjetnika''.

Podsjetimo, Jelena je bila glavna tema medija jer je odustala od Dore, a razlog tome bila je kombinacija službenih rokova i osobnih razloga zbog kojih organizacijski ne može pripremiti svoj nastup.

Pogledaji ovo Celebrity Zsa Zsa se oglasila nakon što se pročulo da odustaje od Dore: ''Zbog povećih prepreka i situacija osobne prirode...''

Svoju priliku da nastupi umjesto Zsa Zse i Hrvatsku predstavlja na Eurosongu dobila je rezervna pjesma, odnosno Baby Lasagna s pjesmom ''Rim Tim Tagi Dim'' koji je na kraju i pobijedio te će Hrvatsku predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu.

