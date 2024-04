Baby Lasagna priredio ludnicu u Amsterdamu, dočekan je kao svjetska zvijezda: "Nemaš pojma koliko smo ponosni na tebe!"

Baby Lasagna nastupio je sa svojom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" u Amsterdamu gdje je odradio nastup za pamćenje.

Naš ovogodišnji predstavnik na Eurosongu, Marko Purišić iliti Baby Lasagna nastupio je pred brojnom publikom u Amsterdamu gdje je dočekan kao prava svjetska zvijezda, a publici je priredio nastup za pamćenje.

Baby Lasagna otpjevao je svoju pjesmu "Rim Tim Tagi Dim", a obožavatelji su ga dočekali s glasnim ovacijama i pozdravima, pa su zapjevali i zaplesali s njim.

"Ovo je bilo ludo", napisao je uz video koji je podijelio na Instagramu.

Snimka nastupa objavljena je i na profilu wiwibloggs, gdje su se zaredali komentari podrške.

"Baby Lasagna je najbolji", "Spreman sam za Hrvatsku 2025.", "Definitivno zaslužuje pobjedu, on i nitko drugi. Ne moram ni spominjati koliko je divna osoba", "Svaki nastup mu je sve bolji i bolji", "Nemaš pojma koliko smo ponosni na tebe. Ne samo zbog fenomenalne pjesme, već što nas predstavlja jedna tako predivna duša i osoba. Budi i ostani ono što jesi", "Treba li Marko uopće pjevati? Pa publika cijelo vrijeme pjeva. Bravo", samo su neki od komentara.

Celebrity Emotivni Baby Lasagna oglasio se nakon što je cijela Hrvatska plesala zbog njega, a onda otkrio i zabrinjavajuću stvar: "Plakao sam kao kišna godina"

Baby Lasagna se javio i svojim pratiteljima na Instagramu nakon što se na trgovima naših gradova plesalo na njegovu pjesmu "Rim Tim Tagi Dim" i priznao koliko ga je to dirnulo.

"Bok ljudi, evo me u Amsterdamu, upravo smo odradili četrdesetak intervjua, a ja sam odlučio ponovno snimiti ovaj video. Prvi kad sam snimao prije par sati, sam plakao kao kišna godina, al nisam to mogao staviti na Instagram, na društvene mreže. Htio sam samo uzeti trenutak i reći koliko mi je ovo događanje u Zagrebu, Zadru, Osijeku, Splitu i Umagu promijenilo totalno percepciju ovoga što se događa. Sada vidim koliko je vas tamo, koliko vas mene podržava i sada ovo više ne radim za sebe, ovo sada radim za vas i za sve moje bližnje. Nevjerojatno, reći hvala je premalo i ja sam u apsolutnom šoku. Nikad nisam mislio da će doći do ovoga i hvala vam do neba, još ne mogu naći riječi, ali hvala", poručio je Baby Lasagna u videu koji je objavio u priči na Instagramu.

