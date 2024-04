Emotivni Baby Lasagna oglasio se nakon što je cijela Hrvatska plesala zbog njega, a onda otkrio i zabrinjavajuću stvar: "Plakao sam kao kišna godina"

Baby Lasagna komentirao je ples "Rim Tim Tagi Dim" koji je plesala cijela Hrvatska na njegovu pjesmu, a onda upozorio na lažni profil kojim se netko predstavlja u njegovo ime.

Baby Lasagna javio se svojim pratiteljima na Instagramu nakon što se na trgovima naših gradova plesalo na njegovu pjesmu "Rim Tim Tagi Dim" i priznao koliko ga je to dirnulo.

"Bok ljudi, evo me u Amsterdamu, upravo smo odradili četrdesetak intervjua, a ja sam odlučio ponovno snimiti ovaj video. Prvi kad sam snimao prije par sati, sam plakao kao kišna godina, al nisam to mogao staviti na Instagram, na društvene mreže. Htio sam samo uzeti trenutak i reći koliko mi je ovo događanje u Zagrebu, Zadru, Osijeku, Splitu i Umagu promijenilo totalno percepciju ovoga što se događa. Sada vidim koliko je vas tamo, koliko vas mene podržava i sada ovo više ne radim za sebe, ovo sada radim za vas i za sve moje bližnje. Nevjerojatno, reći hvala je premalo i ja sam u apsolutnom šoku. Nikad nisam mislio da će doći do ovoga i hvala vam do neba, još ne mogu naći riječi, ali hvala", poručio je Baby Lasagna u videu koji je objavio u priči na Instagramu.

A potom je objavio i ozbiljno upozornje o lažnom profilu na društvenim mrežama, koji je netko napravio i predstavlja se kao on.

"Upravo mi je dano na uvid da prevaranti pokušavaju preko lažnog profila kontaktirati pratitelje i od njih iznuditi novac. Ovim putem vam želim reći da to nisam ja te da ni pod razno ne dajete nikakav novac ili odgovarate uopće na poruke. Ako ste roditelj savjetujem da obratite pozornost na naše najmlađe jer su baš oni skloniji ovakvim prevarama. Hvala", napisao je u priči.

U gradovima diljem Hrvatske održano je snimanje plesa "Rim Tim Tagi Dim" na pjesmu našeg predstavnika na ovogodišnjem Eurosongu Baby Lasagne, a spektakularne fotografije svjedoče kakva je atmosfera bila.

U Zagrebu se plesalo na Trgu Kralja Tomislava, Osječani su zaplesali na Pješačakom mostu, Zadrani na Pozdravu suncu, Splićani na Prokurativama, a Umažani na Trgu slobode.

Od Markova nastupa na Eurosongu dijeli nas još samo mjesec i on je i dalje jedan od najvećih favorita za pobjedu. Jedan od njegovih najvećih konkurenata je Nemo Mettler s pjesmom "The Code", a koji je nedavno gostovao je u emisiji "Music Pub" Zlatka Turkalja Turkija i otkrio da je jedan od najvažnijih koraka u njegovu životu bio onaj kad se izjasnio kao nebinarna osoba, prije svega pred svojim prijateljima i obitelji, ali i pred javnošću.

Mettler je također otkrio i što misli o pjesmi "Rim Tim Tagi Dim" našeg predstavnika.

"Obožavam 'Rim Tim Tagi Dim' i mislim da je Marko kao Baby Lasagna vrlo inspirativan. I uvijek je bio u mojih prvih pet, iako se mojih prvih pet stalno mijenja, on je uvijek među njima. Mislim da ovu pjesmu čini posebnom to što je vrlo zabavna, ali i da u njoj ima puno istine. Shvaćam značenje pjesme, vrlo je autentična i istinita. Sviđa mi se", poručio je tom prilikom.

