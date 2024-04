Mladi nogometaš i njegova djevojka atipičan su nogometni par, a zbog zlih komentara na izgled koje ona dobiva stao joj je u obranu i odbrusio hejterima!

Nogometaš Declan Rice posljednjih je dana tema medija zbog izgleda njegove djevojke Lauren Fryer, odmah je vidljivo zašto je atipična žena nogometaša.

U svijetu nogometa već godinama vlada predrasuda kako nogometaši uvijek ljube manekenke i zgodne djevojke koje svojim izgledom plijene pozornost na tribinama.

No, ovaj nogometaš ne uklapa se u taj koš te je zbog toga u posljednje vrijeme tema javnosti.

Declan Rice, 25-godišnji engleski nogometaš, već je godinama u sretnoj vezi s djevojkom Lauren Fryer koja itekako prkosi spomenutim predrasudama.

Zbog koje kile viška i lica koje nije uređeno estetskim zahvatima postala je meta zlih komentatora na društvenim mrežama. A na nedavnoj konferenciji nogometaš je jasno dao do znanja i poručio hejterima da se bave svojim životima.

Pogledaji ovo Celebrity Partnerica Zlatana Ibrahimovića netipična je žena nogometaša, a odmah je jasno zašto se on zaljubio u njezinu osobnost!

Počeo je govoriti o njoj i rekao da je ona prava, duhovita, lijepa i draga i da je voli više od svega na svijetu.

''Ovo je žena koju volim najviše na svijetu, ona je moj izbor, s njom imam obitelj i ona će zauvijek ostati moja supruga'', rekao je.

2022. godine rodio im se sin Jude, a otkako je postala majka, nogometaš je rekao da mu se još više sviđa.

Na pitanje je li ikad čitao komentare i je li ikad pomislio na drugu, Declan je odgovorio: ''Moja žena je ljubav mog života i ne postoji nijedna druga za mene.''

A internetsko zlostavljanje Lauren je počelo na platformi X prošle godine, kada je anonimni račun napravio niz komentara o Fryerinom izgledu i implicirao da bi engleski reprezentativac Rice mogao naći bolju. Korisnici koji se s profilom slažu nastavili su posramljivati Lauren, a sve to došlo je i do nje same.

Zli komentari djevojku su itekako povrijedili, a rezultat svega bilo je i njezino brisanje svih fotografija s Instagrama.

Inače, Declan i Lauren zajedno su još od srednje škole, a na njegovim utakmicama redovno ga podržava s tribina. Zajedno žive u Londonu gdje Rice igra za nogometni klub Arsenal.

