Vlatka Pokos prvi put snimljena u javnosti s novim dečkom, pozirali su zagrljeni, a osmijesi im nisu silazili s lica!

Nakon što je pred kamerama IN magazina otkrila da je ponovno zaljubljena, Vlatka Pokos pojavila se u javnosti s novim dečkom.

Pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos ponovno ljubi, a sada se prvi put pojavila u javnosti s novim dečkom.

Vlatka je nedavno u IN magazinu otkrila da je sretno zaljubljena, nakon čega se doznalo da je njezino srce osvojio devet godina mlađi Većeslav Holjevac, bivši ragbijaš i unuk istoimenog bivšeg gradonačelnika Zagreba, političara i pisca.

Par je sada zajedno posjetio gradsku vijećnicu u Makarskoj, gdje su pozirali zagrljeni, a pritom su oboje razvukli i široke osmijehe.

Prve fotografije novopečenog para pogledajte u galeriji.

Pogledaji ovo Celebrity Vlatka Pokos novog dečka upoznala je u avionu, on je sad ispričao kako je to izgledalo: ''Nisam bio siguran je li to ona pa sam joj bacio šalu...''

Vlatka je otkrila i kako su se ona i Većeslav upoznali te čime ju je on osvojio.

"Na letu iz Dublina u Hrvatsku! Osvojio me šarmom, izgledom, svime. Strašno, strašno šarmantan i šarmirao me na aerodromu!" ispričala je u IN magazinu.

