Vlatka Pokos novog dečka upoznala je u avionu, on je sad ispričao kako je to izgledalo: ''Nisam bio siguran je li to ona pa sam joj bacio šalu...''

Novi partner Vlatke Pokos Većeslav Holjevac ispričao je kako je izgledalo njihovo upoznavanje, ovih dana priznali su da su u sretnoj vezi.

Vlatka Pokos prije nekoliko dana otkrila je da je ponovno zaljubljena, a brzo se saznalo i koga točno ljubi.

Za 24 sata Vlatka je potvrdila da ju je osvojio 45-godišnji Većeslav Holjevac, inače bivši ragbijaš i unuk istoimenog bivšeg gradonačelnika Zagreba, političara i pisca.

Rekla je da su se upoznali na letu za Zagreb, a on je sada za isti portal ispričao i kako je to izgledalo.

''Pa sve je krenulo kako je već ona spomenula, na letu. Doduše prepoznao ju je moj prijatelj. Iznenadio sam se kako odlično izgleda uživo i nisam bio siguran je li to doista ona pa sam nabacio šalu. Rekao sam joj da me podsjeća na neku našu pjevačicu koja pjeva nešto o petku'', rekao je Većeslav.

Na to se, dodaje, ona simpatično nasmijala, a on je bio iznenađen koliko je bila komunikativna.

''Vješto se nosila s mojim šalama i dosjetkama. Imali smo jednu spontanu zezanciju, mi iz ragbija. Rekla nam je da smo joj baš zabavni. Na to sam uzvratio: ''Ok onda nas počasti pićem u Londonu na aerodromu''. Na to je rekla: ''Ovo je direktan let za Zagreb.'' Dodao sam kako vjerojatno nije dobro čula radi slušalica, ali kad ona tako kaže onda mora da je tako. Kad smo sletjeli obratila mi se: ''E, pa nismo sletjeli u London''. Rekao sam: ''Naravno da nismo kad si vjerojatno taj dio prespavala.'' Još smo pričali dok smo čekali putovnice i cijelo vrijeme su uz nas bili moji prijatelji ragbijaši. Tek tada sam joj se predstavio, a njoj je bilo interesantno moje ime. Svi malo stanu kad kažem kako se zovem, a onda im bude zanimljivo i da sam doista unuk nekadašnjeg zagrebačkog gradonačelnika'', otkrivo je Većeslav.

Sretna Vlatka potom se osvrnula na zle komentare koje su brzo počeli dobivati jer je Većeslav od nje mlađi 9 godina.

''Što se nas tiče, nemamo što skrivati, ne mogu vječno skrivati vezu. Sigurno ima dobrih i dragih ljudi kojima je drago kada su drugi sretni, no ima i ovih drugih. Javnost na mene nema velikog utjecaja, a nadam se da neće niti na mog dragog. Ne planiram sada od naše ljubavi praviti sapunicu, nema razloga da sada govorim ljudima gdje sam, što radim i što planiram'', zaključila je Pokos.

Podsjetimo, Vlatka je nedavno i za IN Magazin prvi put otkrila da ponovo ljubi, no više od toga nije htjela otkrivati, osim pokoju sitnicu.

''Osvojio me šarmom, izgledom, svime. Strašno, strašno šarmantan i šarmirao me na aerodromu!'', ispričala je, a evo i gdje su se upoznali.

''Na letu iz Dublina u Hrvatsku!'', rekla je Vlatka i naglasila da ne bi dalje išla u detalje.

