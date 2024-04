Vlatka Pokos priznala nam je da je ponovno zaljubljena, evo što je otkrila o svom novom odabraniku!

Vlatka Pokos vratila se iz Irske i ponovno će živjeti u Hrvatskoj. Povratku u domovinu kumovala je ljubav. U ekskluzivnom razgovoru s našim Davorom Garićem Vlatka je otkrila da se zaljubila, a njezin ju je novi odabranik oborio s nogu šarmom i izgledom. Uz novu ljubav, otkrila nam je i da priprema nove pjesme te se vraća na glazbenu scenu.

Vlatka Pokos nam je potvrdila da se vratila u Hrvatsku.

''Da! Meni nije nikad dosadno, vratila sam se u Hrvatsku, da'', rekla je za In magazin.

Koji je plan i program?

''Pa radim i na novim nekim pjesmama s jako mladom ekipom, imaju 21 godinu, i radim na još jednom projektu vezanom uz Europsko prvenstvo za ragbi koje će se održati u Makarskoj u šestom mjesecu'', kaže, a priznala je i da je njezinom povratku u Hrvatsku kumovao frajer.

''Naravno da je'', rekla je i priznala da je opet jako zaljubljena, no više od toga nije htjela otkrivati, osim pokoju sitnicu.

''Osvojio me šarmom, izgledom, svime. Strašno, strašno šarmantan i šarmirao me na aerodromu!'', ispričala je, a evo i gdje su se upoznali.

''Na letu iz Dublina u Hrvatsku!'', rekla je Vlatka i naglasila da ne bi dalje išl u detalje.

No što se tiče novih pjesama nije bila tako tajanstvena.

''Pa velika su mi očekivanja, mogu samo reći da sam upoznala dva sjajna mada repera/producenta/pjevača/autora. Jedan se zove Sharky i drugi se zove Giovanne. Prekrasni su dečki, baš uživam radit s njima, tako da su očekivanja velika, a vidjet ćemo ono što radimo kako će proć kod publike, ali totalno nešto drugačije, nešto što nitko od mene ne očekuje'', otkrila je.

A mi smo joj poželjeli lijep rasplet ljubavne i glazbene situacije.

''Pa da, valjda će raspleti biti dobri! Kako si to lijepo rekao! Je, je, evo povod mog povratka je stavrno lijep to je zato što sam rekla da više nikad neću živjeti u Zagrebu, ali život me demantirao, tako to obično ide'', zaključila je Vlatka.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Emotivna Ella Dvornik najavila veliku životnu promjenu i pokazala što je čeka: "Falit će mi, ali moram"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Doris Dragović danas opravdano slovi za jednu od naših najvećih glazbenih diva, no kontroverzna odluka iz prošlosti zamalo ju je koštala svega!