Preminuo legendarni Val Kilmer

Preminuo je jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca Val Kilmer.

Legendarni glumac Val Kilmer preminuo je u 65. godini. Uzrok smrti bila je upala pluća, izjavila je njegova kći Mercedes Kilmer.

Val Kilmer (Foto: AFP) Foto: Afp

Valu Kilmeru dijagnosticiran je rak grla 2014. godine, od kojeg se kasnije oporavio, dodala je, prenosi New York Times. No zbog njega je jedva govorio, i to pomoću aparata, a svoju bolest isprva je tajio i bio se povukao iz javnosti.

Val Kilmer (Foto: AFP) Foto: Afp

Kilmer se proslavio ulogom pilota u kultnom "Top Gunu" uz Toma Cruisea, utjelovio je i Batmana te Jimma Morrisona u filmu "The Doors", a sve to donijelo mu je i titulu jednog od najpoželjnijih muškaraca.

Val Kilmer (Foto: AFP) Foto: Afp

Njegov holivudski uspjeh počeo je opadati tijekom 2000-ih, a nakon glume je postao strastveni obožavatelj poezije i umjetnosti. Fascinirao ga je Mark Twain, kao i vjera koja mu je pomogla u borbi s bolešću zbog koje se morao podvrgnuti operaciji, kemoterapiji i zračenju.

Val Kilmer (Foto: AFP) Foto: Afp

Njegov život obilježio je i brak s glumicom Joanne Whalley, koju je upoznao na setu filma "Willow". Par se vjenčao 1988. godine i dobili su dvoje djece. Razveli su se 1996. godine i ostali su u dobrim odnosima.