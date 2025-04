Je li Meghan Markle ovim potezom prekršila kraljevski protokol?

Gotovo tri godine poslije smrti Elizabete II., raspravlja se o tome je li Meghan Markle prekršila kraljevski protokol kada nije dala primljeni buket cvijeća osiguranju.

Smrt kraljice Elizabete II. u rujnu 2022. izazvala je veliku tugu u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje je vladala punih 70 godina.

Samo dva dana poslije vijesti, mnogi građani su odali počast sada pokojnoj vladarici, ostavivši cvijeće ispred ulaznih vrata svih dvoraca za koje se znalo da koristi – Buckinghamska palača, Windsor, Balmoral i Sandringham.

Kate Middleton, princ William, princ Harry, Meghan Markle - 9 Foto: Afp

Kate Middleton, princ William, princ Harry, Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Članovi kraljičine obitelji nakon određenog vremena tugovanja spustili su se pred okupljenim mnoštvom kako bi se pozdravili, a najznačajniji trenutak bilo je kada se pojavio nekadašnji Fab Four – princ William, Catherine, princeza od Walesa (Kate Middleton), princ Harry i Meghan Markle. Tužna situacija nije nimalo smirila tenziju između nekoć složne braće, koja do pred smrti bake nisu razgovarala godinu dana. I sama Kate će kasnije priznati kako je to bila najteža stvar koju je morala napraviti.

Kate Middleton, princ William, princ Harry, Meghan Markle - 5 Foto: Afp

Kate Middleton, princ William, princ Harry, Meghan Markle - 8 Foto: Afp

Kate Middleton, princ William, princ Harry, Meghan Markle - 15 Foto: Afp

Prilikom boravka među pristašama, Markle je primila buket i dugo ga držala, što su mnogi kritizirali kao znak zaborava kraljevskih protokola. Prema njima, čim pripadnik kraljevske obitelji dobije buket, mora ga predati osiguranju u slučaju da se među cvijećem ne krije eksplozivna naprava ili otrov, a i bude im lakše za rukovanje s ostalim ljudima.

No tijekom okupljanja ispred Windsora, Meghan je isprva ignorirala uputu osiguranja, dodavši kako bi ona sama ostavila to cvijeće ispred vrata. Mnogi komentatori su izrazili mišljenje kako je Meghan bila veoma gruba prema članu osiguranja, koji se samo brinuo da se ne dogodi mogući crni scenarij.

Kate Middleton, princ William, princ Harry, Meghan Markle - 4 Foto: Afp

Ovo je bilo prvo zajedničko pojavljivanje parova nakon Dana Commonwealtha 2020., održano dva mjeseca nakon najave Harryja i Meghan o napuštanju kraljevskih dužnosti.

Što je kraljevska obitelj uistinu mislila o zarukama Harryja i Meghan, otkrijte OVDJE.

Koji detalj nije promaknuo nikome na novoj fotografiji Markle s djecom, pogledajte OVDJE.

Odnosi između Harryja i Meghan te Williama i Kate bili su odavno narušeni kada se održalo finale Wimbledona 2019. godine. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zanimljiv Severinin outfit zasjenio je 18+ detalj u pozadini fotografije!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Sjećate se nje? Bila je zvijezda domaćih sapunica, a nestanak s ekrana ovako je opravdala

Pogledaji ovo Celebrity Znate li koje je pravo ime Gianne Apostolski? ''Lijepo sam otišla i platila za promjenu''

Pogledaji ovo Celebrity Tko je tajanstvena supruga proslavljenog Vatrenog s kojom je u braku već 20 godina?

Pogledaji ovo Nekad i sad Impozantni nadimak prati je godinama, a nitko nije znao s čime se godinama borila u svoja četiri zida

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se nje? Bila je zvijezda domaćih sapunica, a nestanak s ekrana ovako je opravdala

Pogledaji ovo Celebrity Luksuzni modni komadi Rakitićeve Raquel ni ovoga puta nisu prošli neopaženo!