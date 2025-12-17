Srle hipnotizira, Sedin pred mikrofonom: Zamjena talenata koja nas je dobro nasmijala

Talent Swap između Sedina Pucea i Srđana Stevanovića Srle pretvorio se u jedan od najzabavnijih trenutaka ovogodišnjeg Supertalenta, i to daleko od reflektora. Sve se odvilo iza pozornice, gdje smo ih snimali kad su zamijenili talente.
Sedin, inače smiren i koncentriran hipnotizer, odmah je preuzeo inicijativu i Srli pokazao kako izgleda pravi trans. Rezultat je bio potpuno neočekivan.3 vijesti o kojima se priča poslao priopćenje Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju! ljubav koja traje desetljećima Znate li kako izgleda supruga ove glumačke legende? Nije vjerovao u brak sve dok se ona nije pojavila obitelj moli za privatnost Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra
Srle nije mogao do Sparovih grickalica i svaki put kad bi pokušao posegnuti za Sparovim grisinima, glasno bi zalajao, kao da ga nevidljiva zabrana prati u stopu.
U pokušaju je zamalo strgao policu, a Srđanova naježenost govorila nam je da ga je i samog iznenadila ta neobjašnjiva nemogućnost kontrole nad samim sobom.
Sedin pjeva hipnotiziran Foto: Tibor Marochini/Nova Studio
Nakon toga red je došao na Srlu. Pokušao je hipnotizirati Sedina i pretvoriti ga u pjevača spremnog otpjevati pjesmu za dušu. Je li uspio i što je Sedin zapjevao, pogledajte u videu. Taj kratki eksperiment iz backstagea dobro nas je nasmijao, a nadamo se da će i vas.