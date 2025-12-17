Srle hipnotizira, Sedin pred mikrofonom: Zamjena talenata koja nas je dobro nasmijala

Talent Swap između Sedina Pucea i Srđana Stevanovića Srle pretvorio se u jedan od najzabavnijih trenutaka ovogodišnjeg Supertalenta, i to daleko od reflektora. Sve se odvilo iza pozornice, gdje smo ih snimali kad su zamijenili talente.

Sedin, inače smiren i koncentriran hipnotizer, odmah je preuzeo inicijativu i Srli pokazao kako izgleda pravi trans. Rezultat je bio potpuno neočekivan.

Srle nije mogao do Sparovih grickalica i svaki put kad bi pokušao posegnuti za Sparovim grisinima, glasno bi zalajao, kao da ga nevidljiva zabrana prati u stopu.

U pokušaju je zamalo strgao policu, a Srđanova naježenost govorila nam je da ga je i samog iznenadila ta neobjašnjiva nemogućnost kontrole nad samim sobom.

Sedin pjeva hipnotiziran Foto: Tibor Marochini/Nova Studio

Nakon toga red je došao na Srlu. Pokušao je hipnotizirati Sedina i pretvoriti ga u pjevača spremnog otpjevati pjesmu za dušu. Je li uspio i što je Sedin zapjevao, pogledajte u videu. Taj kratki eksperiment iz backstagea dobro nas je nasmijao, a nadamo se da će i vas.