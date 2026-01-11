Zavirite iza kulisa Zlatnih globusa: Hollywood počinje sa sezonom dodjele nagrada

Zlatni globusi večeras otvaraju sezonu nagrada i daju prve ozbiljne naznake tko ide prema Oscarima, a kome će snovi ostati na crvenom tepihu.

Pred nama je prva velika noć holivudskih nagrada. Uz šampanjac i dizajnerske haljine neće izostati ni diskretno natjecanje ega. Jer Zlatnim globusima i službeno ulazimo u doba kada svi tvrde da im nagrade nisu važne, a potajno ih priželjkuju. Na crvenom tepihu očekuju se najveće zvijezde.

''Imamo Georgea Clooneyja, Juliju Roberts, Timothéeja Chalameta. Dakle, puno se pazilo na stvarno velika glumačka imena, tako da će to biti večer puna događanja i zvijezda'', rekla je filmska urednica Debra Birnbaum.

Zlatni globusi Foto: Dnevnik Nove TV

''Veselim se što ću vidjeti Leonarda DiCaprija, Georgea Clooneyja, Juliju Roberts, Timothéeja Chalameta, Kylie Jenner, Michaela B. Jordana'', dodala je voditeljica dodjele Nikki Glaser.

S devet nominacija apsolutni favorit je film Jedna bitka za drugom.

''Najbolji film u kategoriji mjuzikla ili komedije favorit je definitivno Jedna bitka za drugom, a u drami vjerojatno Sentimentalna vrijednost'', kaže Debra.

Najžešća bitka očekuje se u kategoriji najboljeg glumca u komediji, između Leonarda DiCaprija s ulogom u Jedna bitka za drugom i Timothéeja Chalameta u Marty Supreme. Iako se još ne zna tko će ponijeti nagradu, sigurno je da neće biti na meti duhovite voditeljice.

''Osmislila sam nastup tako da nikome ne pokvarim večer. I stvarno znam dokle mogu ići, a da ne pretjeram. Mislim da neću morati izbjegavati nikoga na after partyju'', pojašnjava Nikki.

''Kod ovog spektakla volim to što nije poput standardne dodjele nagrada. Ovo je zabava, a mi kamerama nastojimo uhvatiti atmosferu i prenijeti je ljudima kod kuće'', kaže Glen Weiss, izvršni producent dodjele.

Glumice mogu ležernije uživati u zabavi. Rose Byrne favoritkinja je za komediju s ulogom u If I Had Legs I’d Kick You, a Jessie Buckley u drami s Hamnetom. Zlatni globusi spajaju film i televiziju te često nagrađuju međunarodne filmove.

''Mislim da ljubav prema međunarodnim naslovima pokazuje da o dobitnicima odlučuje međunarodno glasačko tijelo. Upravo to i jest bit Zlatnih globusa'', zaključuje Debra.

Večeras stiže odgovor na staro pitanje: tko će slaviti, a tko će samo dobro izgledati na crvenom tepihu.

