Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga

Paparazzi su Hugha Jackmana i Sutton Foster uhvatili u romantičnim trenucima na egzotičnoj destinaciji, a osmijesi i zagrljaji govore više od riječi.
Hugh Jackman i Sutton Foster više ne skrivaju koliko uživaju jedno u drugome. Slavni australski glumac i njegova nova partnerica snimljeni su u romantičnim trenucima tijekom zajedničkog odmora u Costa Rici, gdje su ih paparazzi zatekli u morskoj idili.
Na fotografijama koje su obišle svijet, par drži se za ruke i izmjenjuje nježnosti u plićaku, a osmijesi na njihovim licima govore više od riječi. Opušteni, nasmijani i zaljubljeni – daleko od svakodnevice i reflektora.
Hugh Jackman, Sutton Foster Foto: Profimedia
Jackman, najpoznatiji po ulozi neustrašivog Wolverinea iz filmske franšize ''X-Men'', u ležernim kupaćim hlačama s cvjetnim uzorkom i s vidno dobrom formom, izgleda sretno kao nikada prije. Njegova nježnija polovica zablistala je na plaži u plavom badiću.
Hugh Jackman, Sutton Foster Foto: Profimedia
Par je svoju vezu potvrdio 2025. godine, a prvi put zajedno su kročili crvenim tepihom u listopadu, na premijeri filma "Song Sung Blue".
Hugh Jackman, Sutton Foster Foto: Afp
Ova nova ljubavna priča dolazi nakon što je Jackman u rujnu 2023. objavio razvod od supruge Deborre-Lee Furness, s kojom je bio u braku 27 godina. Zajedno imaju dvoje odrasle posvojene djece.
