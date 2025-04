Otkrivamo kako je započela ljubavna priča Filipa Zubčića i njegove djevojke Ane

U vezi su već četiri godine, Ana Filipa katkad prati na utrkama, a sada je i on njoj potpora pri pokretanju vlastitog studija. Detalje su ispričali našoj Dijani Kardum za In magazin.

Prije četiri godine počela je ljubavna priča našeg skijaša Filipa Zubčića i kineziologinje Ane Vukoje. A svemu su kumovale društvene mreže.



''Upoznali smo se u Istri, mislim da preko Instagrama, mislim ja sam se njoj javio i onda smo se počeli nalaziti i zaljubili smo se'', priča Filip Zubčić.

Je li to bila ljubav na prvi pogled?

''Pa mislim možda čak i je kad sam ju vidio odmah, mislim ja sam se relativno brzo zaljubio'', govori Filip.

''Mislim ovako kao osoba, trebalo je neki određeni period da kliknemo i na ovoj razini za nešto više, ali eto, tu smo gdje smo'', dodala je Ana Vukoja.

I tako su svoj odnos gradili polako i sigurno. A jednu Filipovu osobinu Ana posebno cijeni.



''Upornost, osobina vrhunskog sportaša da svi su izrazito uporni. Tako da, i meni, kad malo posustanem i kad mislim ja to ne mogu, uvijek je tu za mene i stvarno gura me maksimalno. Tako da, možda to'', govori Ana.

Uz to što je uporan, Filip je i velik ovisnik o adrenalinu.



''Mislim, ono, neku dozu adrenalina to mi je okej, ali baš takav adrenalin junkie kao on nisam. Mislim, on se bavi sportom koji je adrenalinski, to su stvarno velike brzine i onda on nema mira ni kad je period van sezone i kad smo na moru, njemu samo da je neka visina, brzina. Ja sam ipak mirni tip, leći, odmoriti, sunčati se i to je to. Ali ono, uskladimo, neke zajedničke aktivnosti imamo, samo što nisam baš tolika ljubitelj adrenalina'', priznaje Ana.



''Jesam, jesam ali iskreno volim provoditi puno slobodnog vremena s njom, pa onda nekako to uvijek uskladimo'', objašnjava Filip.

Ana je također sportašica. Uz to što je završila kineziologiju, radi i kao trenerice ritmičke gimnastike, kojom se bavila godinama.



''Imala sam problema s kukovima i stopalima. Točnije imala sam jako zatvorene noge. Tako da ono to je bila ljubav na prvi trening, kako bi se reklo. Ono, doslovno, od prvog dana sam to zavolila strašno. Bila sam dugo u tome, trenirala sam to do 18. godine i nakon toga sam odmah počela raditi s djecom u klubu'', priča.

Krenula je i u novi projekt. S mlađom sestrom Lucijom u centru Zagreba otvorila je reformer pilates studio.



''Kao mlađe smo se bavile ritmičkom gimnastikom u Poreču u Istri, a kasnije sam se ja prebacila na odbojku još dodatno. i tako smo odlučile otvoriti nešto što nam se sviđa, a pošto se Ani ovo jako sviđalo, eto tako je došlo do toga'', otkrila je Lucija Vukoja.



''Pilates je ajmo reći za svakoga. Može se koristiti u rehabilitaciji, mogu ga koristiti profesionalni sportaši, amateri, baš je za sve od najmlađe dobi do starije'', dodala je Ana.



''Pa iskreno probao sam pet minuta i ne mogu reći da sam još neki fan toga, pošto ja više volim utege i imam pravo željezo, ali sigurno ću probati i odraditi neki trening.

Podržati su ih došli i Filipovi kolege.

Na putu naši skijaši provedu i do 200 dana na godinu. A utrke znaju biti prilično izazove, kako za njih tako i za pratnju.



''Dosta stresno proživljavam sve te njegove utrke ali ipak ima taj sportaš u meni, uvijek se nadam najboljem rezultatu i želim uvijek da postigne dobar rezultat, ali najglasnija sam to definitivno, izgubim glas nakon svake utrke, tako da eto, to je to'', kaže Ana.

Stresno Filipove utrke proživljava i njegova sestra Tamara. I ona se godinama bavila skijanjem, a sada ga prati kao pomoćna trenerica.



''Uvijek me želudac počne boljeti ono cijeli dan, ali jednostavno mislim da je njemu najteže. Što se tiče toga, on je taj koji treba odvoziti od vrha do dna, isto tako i kad ostali naši skijaši i skijašice idu nije lako, ali jedan posebni osjećaj je to kad bi brat na startu'', zaključila je Tamara.

Jer glad za osvajanjem vrhova je velika, no sve je zasigurno lakše uz ovakvu potporu.

