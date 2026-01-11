Pobjednica MasterChefa progovorila o dugogodišnjem partneru: ''Rekla sam mu ako se ne javim...''

Endrina Muqaj otkrila je nešto više o svom dečku Ervinu s kojim je već godinama.

Pobjednica MasterChefa Endrina Muqaj u novom intervjuu progovorila je o svom dugogodišnjem partneru Ervinu s kojim je u vezi već jako dugo.

Njihove prve fotografije na Instagramu datiraju još iz 2017. godine, a sada je otkrila i kako je on reagirao na njenu prijavu na MasterChef.

''Tko je prošao u kuću mobitel više nije dobio pa da sam čekala, ne bih ni mogla nazvati na posao i reći da dajem otkaz. Ervin me dovezao i rekla sam mu: 'Ako ti se navečer javim, dolazi po mene jer nisam uspjela, a ako se ne javim, prošla sam.' Ne mogu ni zamisliti kako je bilo njima, pogotovo mami'', rekla je za Story.

Zajedno najviše uživaju u hrani i putovanjima.

''Jesti i putovati! Nismo od serija, vjerojatno zato što kada god neku pustimo, ja odmah zaspim. Mogu ih gledati jedino ako stojim, jedem ili sjedim na nekoj najtvrđoj stolici'', dodala je.

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

''Ervinu sam jednom rekla da su mi najdraži pršut i ajvar pa mi je na jedan od prvih spojeva donio narezan pršut. Bili smo klinci u srednjoj školi, našli smo se na Trgu i on je došao s pršutom, a na jedan drugi spoj donio mi je ajvar. Slažem se da ljubav prolazi kroz želudac, a sada kada me nije bilo tri mjeseca, malo je smršavio'', otkrila je još za Story.

Upravo uz pršut bila je povezana i jedna od njenih posljednjih objava kojom je nasmijala pratitelje.

Za naš portal nakon finala otkrila je da joj je u showu najteže pala odvojenost od obitelji.

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

''Najteži izazovi za mene bili su oni u kojima su sudjelovali obitelj i prijatelji. Tada emocije potpuno preuzmu kontrolu. Vidjeti svoje najbliže nakon toliko vremena, u tom intenzivnom okruženju, bilo je jako teško. S druge strane, potpuno svoja sam bila u izazovima s kutijama iznenađenja. Tamo se vidi moja kreativnost, snalažljivost i brzina razmišljanja'', rekla nam je.

Endrina Muqaj i Mario Mihelj Foto: Nova TV

S pogledom prema budućnosti, Endrina jasno zna kojim putem želi ići.

''Vidim se u stalnom razvoju i učenju. Želim graditi ozbiljnu, dugoročnu karijeru u gastronomiji, bez žurbe, ali s jasnim ciljevima. Ne želim preskakati korake. Želim učiti, raditi i graditi se temeljito jer vjerujem da se samo tako može napraviti nešto kvalitetno i održivo'', rekla je, a cijeli intervju pročitajte OVDJE.

