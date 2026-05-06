Prvi intervju s novim pobjednikom Survivora: ''Boli me briga za tuđa mišljenja dok sam svjetsan da sam pravedan''

Sudjelovanje u Survivoru za mnoge je više od igre – to je iskustvo koje testira granice izdržljivosti i karaktera. Upravo kroz takve okolnosti Roko Bačelić izgradio je put do pobjede, oslanjajući se na vlastite vrijednosti i pristup koji ga je vodio od početka do kraja. U nastavku donosimo prvi intervju s njim nakon pobjede!

Nakon pobjede u Survivoru, Roko Bačelić osvrnuo se na iskustvo koje ga je testiralo na svim razinama – fizičkoj, mentalnoj i emocionalnoj. Iako mnogi natjecatelji ističu težinu uvjeta i pritisak igre, on priznaje kako mu nijedan aspekt nije predstavljao ozbiljan problem.

''Moram priznati ni jedno ni drugo mi nije predstavljalo problem. Ako bih morao birati, izabrao bih fizički zbog zadobivenih povreda''.

Za razliku od nekih kandidata koji su u jednom trenutku pomislili odustati, Roko kaže kako kod njega takva opcija nije postojala.

Roko Bačelić, Survivor

''U nijednom trenutku nisam pomislio o odustajanju, jer sam zaista uživao u Survivoru''.

Ipak, određene stvari iz svakodnevnog života itekako su mu nedostajale.

''Definitivno mi je najviše nedostajalo imati krov nad glavom, hranu te kupaonicu i sve što se u njoj nalazi'', smije se.

Roko Bačelić, Survivor

U igru je ušao bez kompleksnih planova, oslanjajući se prvenstveno na vlastiti karakter.

''Prije ulaska u Survivor moja jedina strategija je bila BUDI SVOJ! S time ne opterećuješ glavu, donosiš ispravne odluke i lako se prilagođavaš situacijama na terenu koje se mijenjaju iz dana u dan''.

Kao ključ svoje pobjede ističe mentalnu snagu i upornost.

''Smatram da je moja ključna prednost bila borbeni duh i jaka glava koju spominjem od prvog dana''.

Roko Bačelić, Survivor

Roko Bačelić, Survivor

Odnosi među natjecateljima često su balans između emocija i taktike, no Roko smatra da je kontrola emocija presudna.

''Pa ne bih nazvao taktikom ako prešutiš nekom reći nešto u datom trenutku. Jer dosta tu emocije prevladavaju i ako ne držiš emocije pod ključem i ne koristiš ih kao pogonsko gorivo u dobre svrhe lako ti se može obiti o glavu. Kontrolirati emocije svi znamo da nije lako''.

Naglašava i kako tijekom cijelog natjecanja nije donosio odluke koje nisu bile u skladu s njegovim vrijednostima.

''Sve moje odluke su bile prirodne i u skladu s mojim načelima''.

Kada je riječ o konkurenciji, priznaje kako nije bilo lako izdvojiti jednog protivnika, iako je jedna natjecateljica ostavila poseban dojam.

Roko Bačelić, Survivor

''Hmm. Moram priznati da je teško izdvojiti između Vanese, Paule i Marine. Tu bi vrsta poligona odlučivala tko bi mi zadao najviše muke, ali na kraju neka ipak bude Paula, moj Bizonko, jer ide kao V12 Biturbo i ruši sve pred sobom''.

Iz ovog iskustva ponio je i važnu životnu lekciju koja mu je dodatno učvrstila stavove.

''Najvažniju lekciju koju sam ponio iz Survivora je ta da me apsolutno boli briga za tuđa mišljenja dok god sam ja svjestan da sam bio pravedan, sve radio čistog srca i iskrenih namjera''.

Sudjelovanje u showu dodatno mu je potvrdilo koliko su jednostavne stvari zapravo najvažnije.

Roko Bačelić, Survivor

''Samo vam potvrdi koliko malo čovjeku treba za sreću''.

Na pitanje je li otkrio nešto novo o sebi, odgovara bez dileme:

''O sebi iskreno nisam otkrio ništa novo, nego sam potvrdio ono što već znam''.

Tijekom natjecanja nije se opterećivao percepcijom publike.

''Naravno da svi mi bi voljeli da nas publika prihvati i voli, ali ne pod svaku cijenu. Kao što sam već naveo da me tuđa mišljenja ne zanimaju, s time dolazimo do zaključka da nisam razmišljao o publici i kako će me ljudi vidjeti. Meni je samo bilo bitno da se zabavimo, pobijedimo i donesemo hranu za stol''.

Kada je riječ o budućnosti, zasad ne planira previše unaprijed.

''Što se tiče mojih ambicija, u trenutnoj sam fazi 'go with the flow', bilo to u javnom prostoru ili iza objektiva javnosti''.

Na svoje sudjelovanje gleda bez potrebe za promjenama.

Roko Bačelić, Survivor

''Apsolutno ništa ne bih mijenjao! Ovo ne govorim zbog toga što sam pobjednik, već jer se sve odvija po Božjem planu, na nama je samo da vjerujemo u ispravnost Njegovog djelovanja''.

Dotaknuo se i česte tvrdnje da u Survivoru pobjeđuje najlukaviji.

''Smatram da jako puno faktora odlučuje o pobjedniku, međutim rekao bih da ipak najjači pobjeđuje''.

Ističe i kako tijekom igre nije koristio manipulaciju kao sredstvo.

Roko Bačelić, Survivor

Roko Bačelić, Survivor

''Nikad u niti jednom trenutku nisam manipulirao ljudima. Dapače, svima sam bio na raspolaganju za koju lijepu riječ i potporu kad im je bilo teško''.

Na kraju, smatra kako su svi natjecatelji zasluženo stigli daleko.

''Smatram da smo svi zasluženo došli dokle smo došli, svaka osoba je dala 100% od sebe da dogura što dalje je moguće u fazi natjecanja''.

Rokova pobjeda tako nije bila rezultat samo fizičke snage, već i dosljednosti, stava i jasnog fokusa kroz cijelo natjecanje.

