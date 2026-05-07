Marija Šerifović kupuje luksuznu vilu na Baliju? ''Kompleks izgleda kao iz filma''

Nakon što je pronašla mir daleko od balkanske svakodnevice, Marija Šerifović odlučila je napraviti veliki životni korak i kupiti luksuznu nekretninu na jednom od najljepših otoka svijeta – egzotičnom Baliju.

Srpska pjevačica Marija Šerifović već neko vrijeme ne krije koliko je vezana za Bali, a sada je odlučila napraviti i veliki životni korak kupiti nekretninu na ovom egzotičnom otoku.

Kako prenose srpski mediji, Marija je tijekom posljednjeg boravka u Indoneziji obilazila nekoliko luksuznih nekretnina zajedno s bliskom prijateljicom Jovanom Pajić, a jedna kuća posebno ju je osvojila.

Marija Šerifović - 3 Foto: Instagram

''Marija je odlučila kupiti kuću na Baliju. Tamo nekretnine nisu skupe kao što mnogi misle. Budući da ovaj otok posjećuje nekoliko puta godišnje i upravo je tamo pronašla svoj unutarnji mir, shvatila je da joj je puno isplativije imati vlastitu nekretninu. Više neće trošiti velike iznose na smještaj, a uvijek će imati mjesto gdje može pobjeći i potpuno se opustiti'', ispričao je izvor za Kurir.

Prema navodima izvora, Marijinu odluku u potpunosti su podržale njezina majka Verica i prijateljica Jovana, koje također obožavaju Bali. Tijekom obilaska gledale su već uređene vile i apartmane, ali i luksuzne objekte koji su još u izgradnji.

Posebno ih je oduševila moderna vila vrijedna 215.000 eura, smještena u ekskluzivnom kompleksu s pogledom na Uluwatu. Riječ je o luksuznom resortu koji se prostire na čak 2,5 hektara zemljišta, a useljenje je planirano za kolovoz ove godine.

''Kuća je predivna i savršeno odgovara njihovim potrebama. Ima 111 četvornih metara stambenog prostora, dok se zemljište prostire na gotovo 200 kvadrata. Kompleks izgleda kao iz filma'', tvrdi izvor.

Osim spektakularnog pogleda i blizine oceana, budući kompleks nudi i brojne luksuzne sadržaje – tri otvorena bazena, restorane, barove, fitness centar, SPA zonu, trgovine pa čak i helidrom.

Marija Šerifović - 4 Foto: Instagram

Posebnu pažnju Mariji je privukao dio namijenjen djeci, budući da je cijeli kompleks prilagođen obiteljskom životu.

''Kada je vidjela dječju zonu, odmah je rekla da je to idealno mjesto za njezinog sina Marija'', zaključio je izvor.

Čini se kako je Bali za Mariju postao mnogo više od destinacije za odmor – otok na kojem je pronašla mir sada bi uskoro mogao postati i njezin drugi dom.

Marija Šerifović - 2 Foto: Instagram

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Za fotke Nives u čipkastom korzetu i minici nije potreban dodatan opis, pogledajte ih sami

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Thompsonova nećakinja ponosna na svoju novu ulogu: ''Veseli me što mogu biti dio ove priče''