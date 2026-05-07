Mario Roth progovorio o ljubavi: ''Vozio sam 500 kilometara da se vidimo na 20 minuta''

Radijska postaja Happy FM, prepoznata kao zaštitni znak hrvatske zabavne glazbe, predstavila je novu emisiju "SHOWtime", koja svakog tjedna donosi razgovore s istaknutim imenima iz svijeta glazbe, glume, sporta i javnog života. U prvoj epizodi voditelj Ivo Šarić ugostio je Marija Rotha, frontmena grupe Vigor.

U otvorenom razgovoru, popularni glazbenik je pričao o nadolazećoj pjesmi, odnosu s roditeljima, ljubavnom životu te novom fenomenu na sceni.

Rođeni Osječanin u Vigor je stigao još kao srednjoškolac, a majka i otac bili su iskreni vjetar u leđa.

Mario Roth - 1 Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

"Roditelji su mi uvijek bili velika podrška, ali i dobra, iskrena kritika, i naravno da se danas vesele svemu što sam postigao. U početku su smatrali da bih, nakon završene srednje škole, trebao pronaći 'sigurniji' put. Ipak su dolazili iz sustava u kojem je sigurnost značila stalan posao. Imao sam sreću da su mi dopustili da vikendom pjevam i zarađujem svoje prve novce, a da se tijekom tjedna školujem", prisjetio se.

Vječno zahvalan Mario, svoje će najmilije uskoro odvesti na putovanje u Pariz: "Ove godine vodim roditelje u Disneyland, na četiri dana. Htio sam da u tim godinama dožive nešto lijepo. To će biti moj poklon mami za Majčin dan, a tati za Dan očeva."

A što je ono najbolje što je naslijedio od njih?

"Pedantnost sam naslijedio od mame, a od roditelja sam naučio da se ljudi ne mjere po imenu, podrijetlu, vjeri ili naciji, nego po tome kakvo srce nose u sebi", priznaje.

Danas je u jednom od najpopularnijih glazbenih sastava u Lijepoj Našoj, koji je veliku popularnost stekao 2013. s pjesmom "Još fališ": "Miroslav Škoro bio je među prvima koji nam je pružio priliku i podršku, prepoznao je da bi nešto moglo biti od nas. Sjećam se i da nas je Igor Delač nazvao i rekao 'da se nešto kuha i da moramo reagirati', a podršku je uvijek davala i Jelena Rozga."

Posebno emotivno govorio je o susretu s Jasminom Stavrosom: "Upoznali smo se u Kanadi, iako smo se ranije znali iz viđenja. Tamo smo imali naš prvi veliki koncert, a on je bio gost grupi Vigor, iako bi bilo logičnije da smo mi njemu gostovali. Sjećam se da sam roditeljima rekao koliko je život neobičan, odrastao sam slušajući njegovu glazbu, a sada on gostuje na našem koncertu. Od tada me zvao 'sine moj' i bio je iskreno oduševljen načinom na koji radim."

Mario Roth - 3 Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Roth ističe da podržava rad mladih kolega, posebno mu se dopadaju Grše, Miach, ali i Jakov Jozinović.

"Jakov ima prekrasnu emociju u pjevanju, odličan scenski nastup i veliku karizmu. Mislim da je ta generacija trebala i zaslužila svog heroja. Želim mu puno sreće i uspjeha - trebat će mu, jer showbiz je predivan, ali donosi i puno nespavanja, putovanja i stresa. Drago mi je da je nova generacija dobila svog 'Supermana'", iskreno će Mario.

Za "SHOWtime" je progovorio i o ljubavi te poručio da je u sretnoj vezi. "Nerviraju li te pitanja o braku ili ih ignoriraš?", upitao ga je voditelj Ivo.

"Ne živciraju me takva pitanja. Postoje stvari koje je pristojno pitati i one koje nije. Ne znam spada li pitanje o braku u ovu drugu kategoriju", kaže.

"Vjerujem u ljubav, u osjećaje, u emociju i lojalnost - u sve ono što nosi predznak ljubavi. U to, naravno, spada i brak", dodao je.

A što je najromantičnije što je napravio zbog ljubavi?

"Vozio sam 500 kilometara samo da bismo se vidjeli na 20 minuta", otkrio je.

Vigor nastavlja s brojnim nastupima, a u pripremi je i ljetni hit.

"U posljednje dvije godine napisao sam 10 novih pjesama za nas, a u planu je i novi album. Napisao sam i jednu pjesmu za moju dragu Mineu i mene, odnosno za naš duet, kao i za još nekoliko izvođača. Nova bi pjesma trebala izaći za otprilike dva mjeseca. Bit će to prava ljetna pjesma, pravi ljetni đir. Zvat će se 'Kao Tequila' i to je sve što zasad mogu otkriti", poručio je Roth.

Cijelu epizodu pogledajte OVDJE.

