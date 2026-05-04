Odlazak glumca shrvao je Hrvatsku: Pamtimo ga kao Papundeka, ali i svećenika iz ''Najboljih godina''

Mnogi gledatelji i danas se sjećaju Duška Valentića, glumca čije su uloge ostavile snažan trag na domaćoj televiziji i kazalištu.

Duško Valentić jedno je od onih glumačkih imena koje publika možda ne spominje svakodnevno, ali ga se itekako sjeća – po upečatljivim ulogama, prepoznatljivom licu i posebnoj smirenosti koju je unosio u svaki lik.

Rođen 31. siječnja 1950. godine u Pančevu, svoj je život i karijeru vezao uz Zagreb, gdje je završio Akademiju dramske umjetnosti i započeo bogat glumački put.

Već od 70-ih godina postaje važan dio kazališne scene, a najveći dio karijere proveo je u zagrebačkom kazalištu Gavella. Upravo je kazalište bilo njegova baza – ondje je gradio snažne, slojevite uloge i profilirao se kao jedan od najpouzdanijih karakternih glumaca svoje generacije.

Šira publika upoznala ga je kroz televiziju, a mnogi ga i danas pamte po ulozi Papundeka u kultnoj seriji ''Velo misto''. Ipak, jedna od njegovih najemotivnijih i najbližih uloga gledateljima bila je ona svećenika Andrije u seriji ''Najbolje godine'' Nove TV.

Unatoč velikoj karijeri, privatno je uvijek ostao povučen. Nije tražio medijsku pažnju, rijetko je davao intervjue i radije je puštao da njegov rad govori umjesto njega.

Glumac je prvo bio oženjen Stelom Telebuh Stazić, poslovnom ravnateljicom HNK u Zagrebu. U tom braku dobili su kćer Jelenu. Kasnije je oženio glumicu Branku Juras.

Duško je preminuo u 75. godini života 2024., a ranije u životu suočio se sa smrću. Naime, Valentić u dobi od 27 godina doživio kliničku smrt. Iskustvo koje obični smrtnici najčešće povezuju sa svjetlošću na kraju tunela, Duško je smatrao privilegijom o kojoj nije voli pričati, no, ipak je o tome progovorio nekoliko puta.

"Prvenstveno ja se ne bojim smrti, više se ne bojim smrti i govorim ljudima da se ne treba bojati smrti, tko god me pita", rekao je Duško za IN magazin 2010. godine.

Na pitanje zašto se smrti ne treba bojati kratko je tada odgovorio:

"Odlazak je nešto što je, ja sam doživio kao najdivniju stvar na svijetu koja mi se desila! Uvjetno rečeno, jedva čekam da mi se to ponovo dogodi. To je toliko lijepo!"

