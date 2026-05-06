Damir Urban ispričao neugodnu situaciju s fanovima: ''Bacila je moju suprugu u grmlje...''

Koncert na splitskoj Pjaci za Damira Urbana nije bio samo povratak publici, nego i gradu u kojem je živio i stvarao. U razgovoru s našim Hrvojem Krolom prisjetio se svojih splitskih dana, otkrio kako danas gleda na glazbu u vremenu hiperprodukcije, ali i kakav je kada se ugase reflektori i vrati obitelji.

Splitska Pjaca i Sudamja, mjesto gdje se glazba ne sluša samo, nego i osjeća. A za Damira Urbana ovo nije bio samo još jedan koncert.

''Ja sam u Splitu živio jednu godinu i pol dana, snimajući album ‘Žena i dijete’ s Draganom Lukićem, imao sam iznajmljen stan ovdje. U jednom trenutku osjetio sam se kao doma i zapitao se gdje ja to zapravo trebam ići kući.''

Uspomene na Split nisu uvijek bile mirne. Bilo je tu krajnje neobičnih situacija.

''Od trenutka kad je jedna djevojka, koja je bila fan, bacila moju ženu u grmlje u Splitu, pa do raznih događaja ovdje, bilo je svega…''

No ono što ga s publikom veže nije scena, nego osjećaj. Jer, kaže, pjesme ne nastaju planski, nego iz onoga što svi proživljavamo.

''Kontakt se desi kroz pjesme jer su se ljudi poistovjetili s nekim tekstovima i pronašli u tim pjesmama i svoje živote. Ono što mene boli i smeta, vjerujem da boli većinu građana ove zemlje.''

U vremenu kada se pjesme brzo troše, Urban ide suprotno. Novu glazbu gradi sporije, a novi album samo što nije gotov.

''Živimo u vremenu hiperprodukcije, što nije dobro. Pokušavam usporiti i vlastito vrijeme i vrijeme ljudi koji slušaju ovo što radimo i ne juriti s novim pjesmama. Novi album radimo bez upotrebe kompjutera, na način kako su ljudi nekad radili, snimamo na stare trakaše, bez mogućnosti copy-pastea.''

Na pozornici dijeli emocije s tisućama ljudi, ali pravi balans, kaže, događa se tek kad se vrati kući.

''Jedna krajnost je ta da jednu večer sviraš i dijeliš autograme i ljudi pjevaju tvoje pjesme. Drugi dan što prije dođeš kući da pomogneš supruzi oko kuće i djece, sljedeći dan meteš, čistiš, stavljaš suđe u perilicu. I to mi pomaže da ostanem na zemlji, da ostanem normalan. Imam sve uzraste doma, od male koja kreće u osnovnu školu, do maloga koji je pred pubertetom i najstarijeg koji je već na fakultetu.''

I upravo zbog toga u njihovu domu je uvijek sve samo ne dosadno i monotono.

''Kad problemi dolaze meni i supruzi, dolaze nam u raznim oblicima, od toga da je neka djevojčica uzela kartu i ne želi je vratiti, do sina koji ima neke ljubavne probleme ili kakve već, do trećeg sina kojem zapravo ne treba ništa osim para.''

I dok ljeto donosi nove koncerte, Urban paralelno radi i na novim pjesmama. Bez žurbe i bez kompromisa. Jer za njega glazba nikad nije bila utrka, nego potraga.

