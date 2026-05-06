Škoro širom otvorio srce! U našem podcastu progovorio o zdravlju, djeci i ljubavi sa suprugom Kim

Novo izdanje našeg podcasta ''Nema labavo by IN Magazin'', koji možete pogledati na YouTube kanalu Nove TV, je vani! Nikad iskreniji i emotivniji Miroslav Škoro našem Davoru Gariću otvorio je srce i bez zadrške govorio o teškom djetinjstvu, pokojnom ocu, anafilaktičkom šoku, Thompsonu, ali i glazbi, ljubavi te svojoj djeci.

U novom izdanju podcasta ''Nema labavo by IN Magazin'' Škoro je ispričao zašto je nakon infarkta i četiri premosnice ponovno završio u bolnici.

''Zadnji ti nalazi su bili OK, iako sam prošle godine u jednom trenutku doživio anafilaktički šok. Jedan moj ''stručnjak'' za alergologiju, inače stolar, rekao mi je da moram probati magareće mlijeko, koje je termički nestabilno, i ja sam izvadio mlijeko koje se drži na nekim niskim temperaturama u dubokom zamrzivaču i zaboravio sam da ga trebam popiti u roku od dva sata. Popio sam ga drugo jutro i onda mi je tlak pao na 70/40, spasili su mi život.''

Otkrio je i u kakvim je danas odnosima sa svojim nekadašnjim prijateljem Markom Perkovićem Thompsonom.

''Nismo se dugo čuli, ali nije mojom voljom. Ne znam! To bi trebalo njega pitati. Ja kad sam bio u bolnici, nije se meni javljao. Kad je mali Ante bio bolestan, ja sam se njemu javio. Ja sam u kontaktu sa Šimunom. Tu i tamo se nešto malo dopisujemo, recimo to tako, to je naš kontakt. Čudo je to što je čovjek napravio. Može ga netko doživljavati na ovaj ili onaj način, ali stari... 450.000 glisti na jednom mjestu bilo bi puno, a ne 450.000 ljudi... Baš se poklopilo jako puno toga i kapa dolje.''

Gotovo četiri desetljeća u idiličnom je braku pa se u razgovoru dotaknuo i ljubavi sa suprugom Kim.

''Znaš kako to ide u razvoju u braku: prvo budeš cura i dečko, pa budeš muž i žena i mi smo sad lagano u fazi da smo dvije sestre.''

O onim ne baš tako sretnim trenucima iz djetinjstva ne voli govoriti, ipak, podijelio je dosad nepoznate detalje o svojem pokojnom ocu.

''Sam po sebi bio je jedan lik koji je pomalo bio autodestruktivan, bio je sklon alkoholu, s vremena na vrijeme znao je spojiti po nekoliko dana. Nije on nikoga tukao, ali je bio vrlo neugodan u tom smislu. Moja pokojna majka to je jako teško doživljavala, onda je otac relativno rano umro. Imao je 49 godina kad je umro pa smo onda ostali sami, pa se taj egzistencijalni problem počeo multiplicirati, ali ja sam sve što sam radio u životu, posebice u tom razdoblju, radio na način da bih bježao od siromaštva.''

Nezaobilazna tema je i Jakov Jozinović, koji je Škoru pozvao na svoj koncert u Osijeku.

''Što god Jakov napravi, ja sam uživao u tome: ja s Jakovom plešem na Julišku u jednu stranu, oni viču AAAAAAH, ja s Jakovom plešem u drugu, AAAAAH, i onda sam ja rekao: sad ću ja napraviti nešto što biste vi svi skupa htjeli, a ne smijete, pa sam poljubio Jakova... hahhaa... u obraz, nije se dao drugačije.''

Govorio je Škoro i o glazbi, emocijama, djeci, politici, ali i domovini.

''Domovina je mjesto gdje imaš jako puno prava, ali imaš još više obveza. Domovina je mjesto gdje možeš kazati: 'Evo, ja sam tu, ja sam Hrvat, ovo je moj Ustav, moja zemlja, moja povijest, ovo je crkva u kojoj sam kršten, ovo su grobovi mojih predaka, ovo je moja četkica za zube', ali je domovina i mjesto gdje moraš plaćati i porez!''

Cijeli podcast ''Nema labavo by IN Magazin'' s Miroslavom Škorom pogledajte na YouTube kanalu Nove TV.

