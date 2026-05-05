Josipa Pavičić preživjela je hitnu operaciju koja joj je promijenila život: ''Trebalo mi je da se posložim...''

Točno godinu dana nakon što je objavila svoju treću, svjetlo dana ugledala je i četvrta knjiga Josipe Pavičić. U njoj se ponovno ogolila, a ovog puta tematizira menopauzu. Zašto je važno govoriti o tom životnom razdoblju svake žene, kakve joj promjene donosi i što naziva svojim dubokim, osobnim rezom, ta spisateljica ispričala je našoj Jeleni Prpoš.

Naglo i silovito. Poput tektonskog poremećaja. Tako je menopauza ušla u život Josipe Pavičić. Bilo je to, kaže, preko noći, kada su joj liječnici iz zdravstvenih razloga prije dvije godine morali ukloniti dio reproduktivnih organa. Danas iznenadnu operaciju naziva osobnim i dubokim rezom, koji je još jednom dokazao njezinu snagu.

''Jedan dan si u svojim hormonima, tu si, sutra toga nema – šok je za psihu, identitet.''

In Magazin: Josipa Pavičić - 5 Foto: In Magazin

Menopauza za nju nije bila samo borba s hormonima, valunzima, težinom i razdražljivošću. Ona joj je, s ponosom kaže, otkrila i jednu potpuno novu Josipu.

''Zaključila sam da mi je trebalo dvije godine da se stvarno posložim, prodišem u novom modelu i da je došlo vrijeme da nemaš potrebu ni želju da se opravdavaš, da nešto nauštrb sebe ugađaš.''

Rađanje jedne samosvjesne, hrabre žene koja voli sebe za mnoge je dug proces. Josipa ga je započela prije više od deset godina, kada se prvi put suočila sa zloćudnom bolesti i pobijedila. Tada je, kaže, tek osjetila što znači živjeti.

''Josipu znam od 15. godine, valjda. Nije da je ja doživljavam, ja znam da je ona snažna, a vjerojatno je u svoja četiri zida nekad i ranjiva'', kaže Jelena Orešković.

''Naučila sam reći ne, staviti se na pravo mjesto, naučila sam da voljeti sebe nije sebičnost'', dodaje Josipa.

Na putu zvanom život treba svakodnevno raditi na sebi – mentalno i fizički. Jer ako tijelo nije dobro, ni u glavi neće biti mir.

In Magazin: Josipa Pavičić - 3 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Zanimljivosti Transrodna pobjednica showa zapanjila ishodom poslije estetskih zahvata

''Taj cijeli period perimenopauze i menopauze problematičan je zbog osteoporoze i osteopenije. Jednostavno počinjemo gubiti mišićnu masu, počinjemo gubiti i koštanu masu – to dolazi samo po sebi sa starenjem, i upravo je trening jakosti jedna od prevencija'', kaže kineziolog Vanja.

''Vjerujem da sve žene koje su sada u tom periodu primjećuju da prehrana koja je funkcionirala u 20-ima i 30-ima sada više ne funkcionira, štoviše vodi u dobivanje kilograma, osobito u području struka. Zato je prehrana izuzetno bitna i rekla bih prva stavka – o kojoj se puno priča, ali to apsolutno stoji – unos proteina. Znači, moramo imati proteine u svakom obroku, bilo da su biljni ili životinjski, kako bismo očuvali mišićnu masu'', pojašnjava nutricionistica.

Uz redovitu tjelovježbu i prilagođenu prehranu, vrlo je važan i san. I koliko god to bila univerzalna formula, potpuno je različito vrijeme kada se kod žena javljaju prvi simptomi perimenopauze, odnosno menopauze.

In Magazin: Josipa Pavičić - 2 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo inMagazin Sin i nevjesta Tereze Kesovije ekskluzivno za IN magazin: "U njoj još ima vatre i force!"

''Prvi simptom je da vam sve ide na živce. I onda vam netko kaže: 'Ma to ti je od hormona.' I to nije samo od hormona – to je prirodan tijek. Hormoni se mijenjaju, ali to nije bolest. Simptomi mogu biti živčanost, netrpeljivost, slaba otpornost na stres, početak nesanice i debljanje'', ispričala je Sanja Toljan.

Razgovor o tom osjetljivom razdoblju za ženu ne bi trebao biti tabu-tema. I to je jedan od razloga nastanka Male knjige o velikoj promjeni. Knjige koja poručuje kako menopauza ne znači gubitak ženstvenosti, već novu fazu života. I, da, itekako izazovnu, ali isto tako i prirodnu.

''Živjela druga polovica života – ja sam je stvarno prigrlila s osmijehom'', zaključuje Josipa.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Plavooka zavodnica u bikiniju izgleda nestvarno, ovakvu figuru nije moguće ignorirati

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Krunica od sedam milijuna eura? Kreacija Ronaldove Georgine inspirirana vjerom na meti kritika