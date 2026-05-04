Filip Glavaš rukometnu loptu mijenja za nešto potpuno novo: "Velika mi je čast..."

Odbrojavaju se dani do velike utrke Wings for Life World Run, koja će ove godine u Zadar ponovno privući tisuće trkača i posjetitelja. Utrka koja odašilje posebnu atmsoferu kroz ljude velikog srca, ove godine donosi i neke novitete. Riječ je o vozačima presretačkog vozila, koji su dobro poznata lica. Matea Slogar u idućim minutama otkriva o kome je riječ.

Rukometaš Filip Glavaš ove će godine uveličati utrku Wings for Life World Run i to kao vozač catcher cara. Inače nema mnogo vremena, no na humanitarne akcije uvijek se odaziva, pa će tako biti i 10. svibnja u Zadru.

"Velika mi je čast, vozit ću catcher car. Prvi put sudjelujem na Wings for Lifeu jer raspored nije dopuštao drugačije, ali sigurno da sam sretan i veselim se stizati ljude u autu", rekao je Glavaš.



"Pratim Formulu dosta, volim aute – koji muškarac ne voli. Studirao sam strojarstvo pa nešto i sitno znam, sigurno da je to u jednom fokusu i baš sam zadovoljan što ću sudjelovati na Wings for Lifeu", dodao je.



A o automobilima itekako mnogo zna testni vozač tvrtke Mate Rimca – Miro Zrnčević Mrgud, koji nam se uoči velike utrke u Zadru javio iz Italije.



"Trenutno se nalazim na samom jugu Italije, u blizini staze Nardò, koja je poznata po tome da ima veliki oval za testiranje na velikim brzinama. Tu sam da testiram novu hipersportsku jurilicu."



I Miro će, baš kao i Filip ove godine, voziti catcher car u Zadru, ipak manjim brzinama nego što to inače radi.



"Moj posao je najbolji posao na svijetu, radim na razvoju hipersportskih automobila kao testni vozač, što uključuje adrenalinske avanture i jurnjave preko 400 km/h. Svaki dan nosi nova uzbuđenja pa tako i psihofizičke izazove."

"Biti dio nečega humanitarnog i za viši cilj poput Wings for Lifea zaista je velika čast i jedinstvena prilika", kaže Miro.Da je Wings for Life nešto u što bi se trebali uključiti baš svi koji žele trčati za one koji ne mogu, svjesna je i skijašica Zrinka Ljutić, koja je i sama trčala, i to putem aplikacije."Prošle godine sam trčala prvi put zapravo i fora je stvar. Ja nisam bila u Hrvatskoj ili negdje gdje sam se mogla pridružiti nekome, ali smo ja i par prijatelja koji su bili sa mnom pridružili putem aplikacije i trčali. I onak, fora stvar", rekla je Zrinka.Koliko bi mogao otrčati da stvarno trčiš, a da nisi u catcher caru?

"Nekih kilometar, ajmo reći. Volim trčati, to mi je i u opisu posla jer igram rukomet i igram krilnu poziciju gdje se najviše trči. Ne znam koliko bih pretrčao, sad ću vas lagati, nadam se što više", otkrio je Filip Glavaš.



"Sama činjenica da se netko pojavi na startu i pomogne istraživanju i pronalasku lijeka za ozljede leđne moždine je jako plemenit cilj, a sudjelovati u nečemu tako velikom sa stotinama tisuća ljudi diljem svijeta je nešto jedinstveno i predivno", rekao je Miro.



"Dođite 10. 5. u Zadar, podržite trkače na Wings for Life World Runu i trčite za one koji ne mogu, a ako niste u Zadru, uključite se putem aplikacije bilo gdje", zaključila je Zrinka Ljutić.

