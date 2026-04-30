Laura Gnjatović otkrila detalje svoje skore svadbe: ''Ja se nadam jednom raskošnom vjenčanju''

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović zaručena je s košarkašem Filipom Vujičićem. Ekskluzivno za našu emisiju ispričala je priželjkuje li raskošno vjenčanje za 500 ljudi ili intimno, samo za najbliže. Otkrila nam je i kako izgledaju njezini radni dani na hitnoj u Dubrovniku. U život ove ne baš obične ljepotice vodi vas Davor Garić.

191 centimetar visoka, i to bez štikli. Misica Laura Gnjatović nije sve očarala samo visinom, nego i karizmom i ležernošću. Mlada Zadranka nedavno se zaručila. Sa svojim zaručnikom, košarkašem Filipom Vujičićem, provodi svaki slobodan trenutak, a otkrila nam je i ponešto o vjenčanju koje sprema.

''Pa ne bih voljela puno otkrivati, neka ostane malo pod upitnicima, ali ja se nadam jednom raskošnom vjenčanju, što i priliči jednoj misici.''

Tko će raditi vjenčanicu?

''Joj, ne znam. Nisam sigurna još. Moram se odlučiti i moram dobro potražiti. Ne znam tko je spreman krojiti vjenčanicu za dva metra čovjeka.''

Uskoro će fashion snimanja i revije zamijeniti poslom koji je radila prije osvajanja titule najljepše Hrvatice. Laura je medicinska sestra na hitnoj u Dubrovniku.

''Bila sam u početku možda malo skeptična – je li to za mene, je li to možda malo preteško, naporno. Mislim, žensko sam i visoka sam i ja, gdje god sam došla u bolnicu, na koji god odjel, sestre su mi rekle: „Sinko, odlazi odavde, nemaš ti što raditi sa svojih dva metra ovdje, otići će ti leđa, ono, sutra odmah.” I mislim si, to je baš bilo „ohrabrujuće”, ali nastavila sam i stvarno volim tu struku, volim taj posao i jedva čekam vratiti se sad u Dubrovnik i malo na ispomoć svojim kolegama, da im pružim koliko god mogu podrške, da se i oni možda malo odmore, da uspiju vratiti možda malo godišnjeg ili tko će, bolovanje… hahaha… I ovaj, da, tako da jedva čekam i ful sam spremna.''

Mnogi ne znaju da je sa svojim timom spasila živote čak devetero ljudi.

''Pa gledajte, nas je troje u timu u takvim slučajevima. Ja sam sudjelovala na devet intervencija na kojima su spašeni životi devet ljudi, dakle imali smo devet uspješnih reanimacija. Naravno, to nisu samo moje ruke, čarobne ruke, već je to znanje liječnika, vještine vozača i moje nekakvo prethodno iskustvo. Tako da je nas šest ruku uspjelo devet puta nekome spasiti život.''

Laura se lani na svjetskom izboru Miss Universe plasirala u Top 30.

''Prekrasno iskustvo. Ni u pola se ovome nisam nadala kad sam se prijavila, ali me dočekalo nešto čime sam oduševljena i što bih preporučila svakoj mladoj curi koja se želi nekako pronaći ili možda plasirati na platformu na način na koji to možda ne bi mogla postići sama. Tako da sam ja preoduševljena, presretna i jako sam zadovoljna, što nisam mislila da ću biti sa sobom nakon izbora.''

Zato je njezin savjet nasljednici zlata vrijedan.

''Ako ćemo već pričati o nekakvom receptu, to je: budi svoja, budi opuštena, daj sve od sebe, daj se 100 % u to što radiš, jer nećeš puno postići ako daješ onako neke mrvice. Toliko će ti se zapravo i vratiti.''

Bi li bilo teško curama uskočiti u tvoje cipele?

''Pa jedino osim broja 42, što je prilično velik, ali… Ma ne, ja sam sigurna da sam im iskreno ostavila jako dobru platformu. Imaju dobru predispoziciju u startu, tako da se nadam da će to dobro iskoristiti i da će biti mudre i pametne te da će nekako nastaviti održavati ovakav tempo i ovakav izričaj misice.''

Lauri sretno na hitnoj u Dubrovniku, ali i na vjenčanju koje bi se, doznajemo, trebalo dogoditi u lipnju sljedeće godine.

