Bivša pjevačica grupe Karma vraća se na scenu: U međuvremenu je postala majka!

Nakon godina izvan reflektora, bivša pjevačica grupe Karma vraća se, ali ovog puta s mnogo osobnijom pričom. Kako su se spojili ljubav i glazba, što ih je maknulo s pozornice i zašto su tek sada odlučili krenuti autorskim putem, Ziggy i Stela otkrili su našem Hrvoju Kroli.

Danas, nakon godina izvan reflektora, vraća se s potpuno drugačijom pričom, onom životnom.

''Ja sam se, znači, povukla jedan period. U to je krenula korona, u to smo dobili blizance koji sada imaju četiri godine. Medijski ću se pokušati vratiti da vidimo sjećaju li me se ljudi, malo sam ostarjela i dobila koju kilu, haha, ali to je u redu, valjda će nam oprostiti'', kaže Stella.

A iza tog povlačenja krije se priča koja je spojila i ljubav i glazbu. Upravo dok je nastupala s grupom Karma, sadašnji suprug bio je njezin menadžer, a poslovna suradnja vrlo brzo prerasla je u nešto puno više.

Galerija 2 2 2 2 2

''Od Amela mi je ostalo prijateljstvo za cijeli život, a od Karme mi je ostao vječni partner, životni – Stela'', dodaje Ziggy.

On, dugogodišnji glazbenik i estradni menadžer. Ona, lice i glas koji publika pamti. Danas zajedno grade i obitelj i bend.

In Magazin: Stella Medić i Željko Žaper - Ziggy - 5 Foto: In Magazin

In Magazin: Stella Medić i Željko Žaper - Ziggy - 4 Foto: In Magazin

''25 godina radnog iskustva u glazbi i 50 godina života, i prva pjesma – konačno da radimo nešto svoje. Čekao se pravi trenutak.''

A ideja za njihovu prvu autorsku pjesmu ''Da sam njen'' nastala je gotovo slučajno. Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da pjesma dolazi iz Steline obitelji – točnije, njezin otac ju je napisao prije više od 35 godina.

Pogledaji ovo Celebrity Slučajnost ili nešto više? Stara snimka sportske novinarke i oženjenog trenera otvara nova pitanja o aferi

''Jedno jutro sam se probudila s tom melodijom. Otišla sam kod tate u stan i čačkala, on ni sam nije znao da to još postoji, nisam ni ja znala da to još postoji'', dodaje Stella.

In Magazin: Stella Medić i Željko Žaper - Ziggy - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Stella Medić i Željko Žaper - Ziggy - 3 Foto: In Magazin

Danas, uz obitelj i blizance, grade život daleko od pozornice.

''Radimo sve zajedno. Nije bitno tko će usisati kuću, spremiti suđe, tko će presvući dijete. To mi radimo na ‘ho-ruk’ i sve idemo zajedno, da bi nama ostalo vremena. Tako da je to u našem slučaju dobitna kombinacija.''

Od dance hitova do obiteljskog života i nove glazbene priče, njihov put možda se promijenio, ali emocija je ostala ista.

In Magazin: Stella Medić i Željko Žaper - Ziggy - 6 Foto: In Magazin

In Magazin: Stella Medić i Željko Žaper - Ziggy - 7 Foto: In Magazin

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Nekad i sad Bivša zvijezda Eurosonga više ne izgleda ovako! Zbog straha za zdravlje odlučila se za veliku promjenu

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Nekad i sad Gdje je danas Stefany Hohnjec? Poslije zasićenja povukla se i okrenula drugačijem životu

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas Stefany Hohnjec? Poslije zasićenja povukla se i okrenula drugačijem životu

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova je iznenadila potezom nakon utrke! Odlučila je rashladiti se u gradskoj fontani