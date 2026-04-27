Bivša pjevačica grupe Karma vraća se na scenu: U međuvremenu je postala majka!

Nakon godina izvan reflektora, bivša pjevačica grupe Karma vraća se, ali ovog puta s mnogo osobnijom pričom. Kako su se spojili ljubav i glazba, što ih je maknulo s pozornice i zašto su tek sada odlučili krenuti autorskim putem, Ziggy i Stela otkrili su našem Hrvoju Kroli.
''Ja sam se, znači, povukla jedan period. U to je krenula korona, u to smo dobili blizance koji sada imaju četiri godine. Medijski ću se pokušati vratiti da vidimo sjećaju li me se ljudi, malo sam ostarjela i dobila koju kilu, haha, ali to je u redu, valjda će nam oprostiti'', kaže Stella.
A iza tog povlačenja krije se priča koja je spojila i ljubav i glazbu. Upravo dok je nastupala s grupom Karma, sadašnji suprug bio je njezin menadžer, a poslovna suradnja vrlo brzo prerasla je u nešto puno više.
Galerija 2 2 2 2 2
''Od Amela mi je ostalo prijateljstvo za cijeli život, a od Karme mi je ostao vječni partner, životni – Stela'', dodaje Ziggy.
On, dugogodišnji glazbenik i estradni menadžer. Ona, lice i glas koji publika pamti. Danas zajedno grade i obitelj i bend.
''25 godina radnog iskustva u glazbi i 50 godina života, i prva pjesma – konačno da radimo nešto svoje. Čekao se pravi trenutak.''
A ideja za njihovu prvu autorsku pjesmu ''Da sam njen'' nastala je gotovo slučajno. Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da pjesma dolazi iz Steline obitelji – točnije, njezin otac ju je napisao prije više od 35 godina.
''Jedno jutro sam se probudila s tom melodijom. Otišla sam kod tate u stan i čačkala, on ni sam nije znao da to još postoji, nisam ni ja znala da to još postoji'', dodaje Stella.
Danas, uz obitelj i blizance, grade život daleko od pozornice.
''Radimo sve zajedno. Nije bitno tko će usisati kuću, spremiti suđe, tko će presvući dijete. To mi radimo na ‘ho-ruk’ i sve idemo zajedno, da bi nama ostalo vremena. Tako da je to u našem slučaju dobitna kombinacija.''
Od dance hitova do obiteljskog života i nove glazbene priče, njihov put možda se promijenio, ali emocija je ostala ista.
