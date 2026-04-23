Od indijskih pozornica do zagorskih brega: Zašto ovog mladića zovu Manu Mišo Kovač?

Ljubav prema glazbi spojila ga je s hrvatskim glazbenicima i pretvorila u pravog Zagorca. Barem tako pjesma kaže. Inače, on je rođeni Indijac i u Hrvatsku se zaljubio na prvu. A kako je slučajan susret ispred zagrebačkog barber shopa doveo do neobičnog glazbenog trija te zašto ga zovu Manu Mišo Kovač, otkriva priča Jelene Prpoš.

U Hrvatsko zagorje Manu se nije zaljubio samo kroz pjesmu. Kada je vidio zelene brege i bolje upoznao ljude, osjetio je da mu u Hrvatskoj srce jače i sretnije udara.

''Tamo svi ljudi vole uživati – malo pivo, rakija… To ja volim. Uvijek sretno, pozitivno.''

''Svugdje ima loših i dobrih ljudi. Ako sam ja dobar, i ljudi su dobri; ako sam ja loš, i ljudi su loši.''

Za još srdačniju dobrodošlicu u Lijepu Našu zaslužni su Muki i Hadži. Glazbenici Željen Klašterka i Miran Veljković imali su originalnu glazbu i tekst, no kako bi pjesma Zagorci sme vsi bila još autentičnija i zabavnija, trebao im je Zagorac – ne po rođenju, već po osjećaju.

''A ovo je s Manuom ispalo slučajno jer se rok snimanja približavao, i onda sam prolazio autom pored tog barber shopa na Črnomercu i vidim – ispred sjede dečki i rekao sam: idem stati, idem pitati pa što bude. I pitam ih: je li netko od vas zna pjevati možda? Ne, ne, nitko, nisu oni to. Ali, vele, dolazi jedan dečko na šišanje – taj vam pjeva odlično, taj je pjevač'', kaže glazbenik Željen Klašterka.

I to itekakav pjevač. Manu paralelno gradi glazbenu karijeru i u rodnoj Indiji, a za njega je Željenov poziv bio prilika koju nikako nije htio propustiti.

''To je moja duša. Ja ne mogu živjeti bez muzike. Ako mi date 100 tisuća eura, ali ne možeš biti pjevač – ja ne mogu. Ne želim novac, ne mogu živjeti bez muzike. Ja bih umro ako muzike nema.''

Uz glazbu je lakše i razumjeti svoje nove sugrađane, povezati se. Osjetiti zemlju koju danas, nakon gotovo četiri godine što živi i radi ovdje, naziva drugim domom.

''Od Manua sam najbolje naučio da se u upornosti isplati. To pazite, ovim godinama, sa 18+. Da se u upornosti isplati i ako nešto volite i želite, to stvarno možete napraviti. Ja se nadam da će on uspjeti'', dodaje Hadži.

''Jako je vrijedan, profesionalan – dam mu tekst i on ga nauči bolje od Hadžija. Hadži ne uči.''

Hrvatski svakako bolje leži Manuu nego što ovi glazbenici barataju hindskim jezikom. No svakako se trude.

Ovaj trio, kojem je životni moto zabaviti se i stvarati bez ograničenja, nadjenuo si je ime KUD Nikud. Pod tim imenom nastupili su na Kajkavskom festivalu, a pripremaju i nove glazbene uratke.

''Ja kažem: koja pjesma? Kaže: "Kamo sutra". Ne to, nije dobra – "Kama sutra". Nije to kama sutra, nego kamo sutra.''

Premijeru ove pjesme morat ćemo još pričekati, a dotad Manu uživa i u ostalim domaćim pjesmama.

''Baby Lasagna – to je mladi pjevač. I Mišo Kovač, ja pjevam njegove pjesme. "Proplakat će zora".''

Zbog svojih interpretacija Mišinih pjesama već je iz šale prozvan Manu Mišo Kovač, što je samo još jedan pokazatelj kako su ovaj glazbeni projekt i cijeli KUD Nikud obojeni čistom pozitivom.

