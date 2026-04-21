Jerko Leko otkrio nam je ime kćerkice koju je dobio početkom godine sa samozatajnom partnericom!

Nema koga u travnju prošle godine nije pogodila vijest o tragičnoj smrti nogometaša Nikole Pokrivača. Ovih dana održan je trodnevni memorijal upravo njemu u čast. Nogometne legende poput Mandžukića, Kranjčara, Leke te Ibáñeza i mnogih drugih, kroz emocije su Patriciji Novaković otkrili priče koje javnost još nije čula.

18. travnja 2025. godine poginuo je Nikola Pokrivač. Nogometaš koji se čak tri puta borio s teškom bolešću imao je sve, samo ne lagan život. Godinu dana nakon njegove smrti, legende hrvatskog nogometa okupile su se kako bi mu odale počast prijateljskom utakmicom, i to sa suzama u očima.

''Pogotovo kad gledamo slike i ovo kad smo stali na… eno, još uvijek je 23 minute na satu… jučer možda malo više, jučer je bila godina dana kako ga nema… Uvijek kažem da trebamo pamtiti ovakve nasmijane ljude. Teško je imati tako dobre prijatelje kakav je on bio'', prisjeća se Luis Ibáñez.

Uspomena na Nikolu je mnogo, a izdvojiti one najljepše bilo je najteže, pogotovo njegovom najboljem prijatelju.

''Bio je pun anegdota… imali smo u Monaku tih par smiješnih situacija, kad se zaključao na balkonu bez mobitela, tako da smo se snalazili i bilo je svega. Sjećanje živi i drago mi je da je tu'', dodaje Jerko Leko.

Nije bilo onih koji nisu znali za terenski duo – Leko i Pokrivač. A danas, godinama kasnije, i Lekini sinovi Carlos i Leon dio su nogometnog svijeta.

''Vole to od malena i ja kao roditelj znam koliko sport ima odricanja i koliko bih htio da se bave time, toliko i ne bih. Dok to ide, ja ću biti podrška, kad ne bude išlo, onda ću isto biti podrška.''

Jerko je prije dvije godine dobio kćer. Otkrio nam je da se zove Elena i da tatinim mezimcima već ide sportskim stopama. A na pitanje ima li Elena već i člansku iskaznicu Dinama, Jerko odgovara:

''Ima, ima, da, od rođenja. Pa mislim isto bih je podržao, možda ne kao dečke, ali ma ne zezam se, mislim da danas svi imaju pravo izbora. Udara loptu, ja joj dam rukom, ona nogom, tako da nikad se ne zna.''

Luis Ibáñez stigao je iz Argentine u Dinamo, a i sam je otac dvojice sinova: Mathiasa i Thiaga, koji su očeva slika i prilika.

''Pa gle, iskreno, prije svega volio bih da se bave nečim drugim, što ja nisam mogao, ali poslije, ako će i jedan i drugi htjeti nogomet, ja ću podržati. Neka igraju, naravno, neće biti lako… ali nadam se da će pratiti moje stope.''

Luis je prije mnogo godina oženio Hrvaticu Mateu, koja je, okružena muškim društvom kod kuće, i sama zavoljela ovaj sport jer se nogomet, kako nam u smijehu priča Luis, gleda na jednom TV-u u dnevnom boravku.

''Prati, prati. Evo sad je mama, mora pratiti djecu na treninzima, pogotovo kad mene nema.''

U sklopu Memorijala pokrenuta je i stipendija Nikola Pokrivač, namijenjena financijskoj potpori mladim i talentiranim sportašima iz ruralnih dijelova Hrvatske. A koliko je težak put iz neimaštine zna i sam Luis, koji je stigao iz malog mjesta Moreno.

''Jako je teško… ali ja uvijek kažem, mojoj djeci je dobro jer su zdravi… i super je što se ovim skupljaju sredstva za mlade…''

Legenda Dinama Ibáñez ostvario je gotovo sve snove, osim možda jednoga:

''Ma jesam, da. Možda mi je ostao san s reprezentacijom koji nisam uspio ostvariti, ali sve ostalo sam uspio ostvariti.''

Iako sitno broji do mirovine, čini se da za Ibáñeza vrijedi ona – jednom nogometaš, uvijek nogometaš.

''Ne, ne, ne, ne igram padel, ne igram tenis, možda jednog dana, ali nogomet mi je sve, bez njega ne mogu.''

Svjetsko prvenstvo hrvatske reprezentacije stiže početkom ljeta, a dok većina već grize nokte i sprema kofere za Ameriku, Silvio Marić već ima svoje prognoze.

''Naravno da ću pratiti. Bit će to dosta teško, imamo dosta izazovnu grupu. Vidim Engleze i nas kao glavne favorite u grupi, ali eto, imamo jednu pozitivnu atmosferu i vidjet ćemo. Navijamo da dođemo što dalje'', kaže Silvio Marić.

U mladim sportskim nadama nastavit će se, vjerujemo, i Nikolin duh – onaj koji nije klonuo do posljednjeg dana. A njegova borba i uzdignuta glava ostat će motivacija svima nama.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

