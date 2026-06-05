U Šibeniku održan po deseti put izbor u kojem se slavi ljepota majčinstva: ''Jako lijepo i pozitivno iskustvo''

Deset godina nakon prvog izbora, u Šibeniku se ponovno slavila ljepota majčinstva, ali ovog puta uz jednu novost. Uz najljepše mame Hrvatske, od ove godine birali su se i najtate. U večeri punoj osmijeha, obiteljskih priča i životnih poruka, naš Hrvoje Krolo razgovarao je s onima koji su kući ponijeli lente, krune i najljepše uspomene.

Deseti jubilarni izbor za Najljepšu mamu Hrvatske ove je godine dobio i svoje muško pojačanje. Prvi put birali su se i Najtate, a povijesnu lentu ponio je Nikica iz Zagreba.

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''Nisam toliko ponosan koliko mi je drago da sam sudjelovao i nije loše. Neka svaki tata onako po želji, po volji podupre ovaj projekt i to smo više zbog mama nego zbog nas tata. Žena me naterala, koja je bila i Miss simpatičnosti, isto je bila na ovom natjecanju. Imam jednog sina, nije puno, ali mi je najveći na svijetu'', rekao nam je Nikica Marinić, najtata Hrvatske 2026.



Iza šale i skromnosti krije se ono najvažnije, očinska briga da dijete izraste u dobrog čovjeka.



''Samo da je pošten, da je vedar i onako to je nekakvoj osobnosti da je otvoren prema ljudima, a isto tako da bude i pametan i da odlučuje, da donosi poštene odluke i da bira prave prijatelja i to je to'', kaže Nikica.



Da ljepota majčinstva ne poznaje godine, pokazala je Sanja iz Varaždina, pobjednica Platinum kategorije. Za nju je ovo bilo više od običnog natjecanja.



''Ja bih rekla svim mamama, bez obzira na godine, da svakako dođu i ovo isprobaju jer ovo je predivan osjećaj. Sve su oko mene prekrasne žene i zaista su sve prekrasne i ovo zapravo nije natjecanje, nego čisto radi prijateljstva i ovog predivnog ambijenta i isključivo ova ljubav i osjećaj koji sad osjećam je predivan i svakoj mami bih predložila da svakako to proba'', poručila je Sanja Trojak, Najljepša mama u Platinum kategoriji.

Posebnu pozornost privukla je pobjednica dijamant kategorije. Majka je šestero djece, sedmo je na putu, radi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i kaže da je tajna organizacije vrlo jednostavna.''Prijavila me najstarija kćer. Prihvatila sam izazov i došla i drago mi je, nisam požačila. Jednostavno, vjera me drži, pomoć supruga i dobra organizacija. Sve se može. Kako stignem ja, stigne i ona i sa dvoje i sa desetoro. Samo dobra organizacija. Sve se može kad se hoće'', ispričala nam je Melita Boltožić, Najljepša mama u dijamant kategoriji.Glavnu titulu Najljepše mame Hrvatske ponijela je Ines iz Zadra. Vlasnica plesne škole i mama petogodišnje Sofije.''Jedno jako lijepo i pozitivno iskustvo. Ja mislim za sve nas mame, koje zapravo imamo najmanje događanja, osim naše dječice i našeg posla. Jedna ugodna i topla atmosfera od samih polufinala do danas. Majčinstvo je neka druga dimenzija života, a onog trena kada postanemo majke to postaje i izazov, i ljubav, zajedništvo i sve skupa. Ali na kraju i od tog izmućenog i nespavanja i svega zapravo je to jedan jako lijep dio života koji traje za uvijek'', govori Ines Pedić, Najljepša mama Hrvatske.Deset godina stvaranja prijateljstava, osmijeha i uspomena sada je iza njih, ali napominje, ova obiteljska priča ne staje.''Stvorili smo, kako smo rekli, zajednicu i ponosni smo jako na to. To nam je bio cilj da napravimo nešto posebno i nešto sasvim drugačije. Ovo nije klasični izbor ljepote. Ovo je jedna velika obitelj koja raste svake godine. Pridružili smo im naravno i naše zaštitnike, naše tate s kojima smo oduševljeni i zahvaljujemo na povjerenju i njima i na njihovoj hrabrosti.“, kaže Maja Gnjidić Verdecchia, organizatorica izbora Najljepša mama Hrvatske.Krune i lente bile su samo lijep dodatak. Prava priča ostala je u roditeljima koji su pokazali da se ljepota obitelji krije u ljubavi, strpljenju, humoru, ali i svakodnevnom trudu.

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