Antonija Šola otkrila čime ju je osvojio deset godina mlađi pjevač našeg benda

Sad vas vodimo na jednu proslavu rođendana. Slavljenici su dečki iz benda Ljubavnici, a na veliku obljetnicu došli su ih podržati brojni kolege i prijatelji. Bila je ondje i Antonija Šola kao velika potpora svojem partneru frontmenu benda Mariju Regelji.

Deset godina na estradi nije mala stvar i baš zato su za prvi okrugli rođendan benda Ljubavnici pripremili pravu feštu. Imaju što i slaviti jer od 2016. rade punom parom.

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''Tri albuma, 35 pjesama, 35, spotova mislim da to sad već to zvuči jako konkretno'', govori Mario Regelja.

Na proslavi prvog desetljeća Ljubavnika, pridružili su im se kolege i prijatelji.

''Čestitam im na 10 godina, nije to lako i želim im da potraju ne još 10 nego 100'', poručio je Nikola Bosilj iz Mejaša.

''Ja Marija zezam i kažem mu uvijek da je on zadnji hrvatski zabavanjak, moderni zabavnjak, što stvarno i je'', kaže Antonija Šola.

A na što su ovi zabavnjaci najviše ponosni u prvih 10 godina postojanja?

''Na zajedništvo, jer da toga nema ne bi bilo ni ovih 10, a kako se držimo mislim da će biti još nekoliko ovih po 10 godina'', govore dečki.

Najveća potpora frontmenu benda Mariju Regelji je njegova djevojka Antonija Šola, pa jedno o drugom govore biranim riječima.

''Vrlo je pažljiv, vrlo je nježan, pažljiv, obziran, pusti me da budem ja ono što jesam'', govori Antonija.

''Jako smo slični, imamo zajedničke interese, stvari koje nas jednako vesele, podržavamo se, volimo se'', dodao je Mario.

Antonija i Mario u sretnoj vezi su 5 godina.

Kad će prsten, kad će idući korak?

''Kak znaš da nije prsten već'', smije se Mario.

''Kada ćemo mi to htjeti javno reći, bit ćeš prva koja će to saznati, je l' pošteno?'', našalio se Mario.

Ljubavnici su mnogo puta objašnjavali da se bend tako zove jer pjevaju ljubavne pjesme i zbog njih imaju prilično impresivan broj koncerta na godinu.

''Znali smo imati i po 100 koncerata godišnje prije kovida, a sada je to malo manje, ali su veći koncerti'', pričaju.

S ovakvom energijom i sjajnim odnosima u bendu ne sumnjamo da je pred Ljubavnicima još mnogo godina na sceni.

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