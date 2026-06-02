Nakon iznenadne smrti oca mladi Pjero vraća se na scenu: ''Ja mislim da Bog za sve nas ima neki plan''

Kumče Vinka Coce, mladi korčulanski pjevač Pjero nakon iznenadne smrti oca Ivana vraća se na scenu. 20-godišnji slavuj skinuo je čak 15 kilograma i obradio staru pjesmu Zlatka Pejakovića ''Što je nebu dan''. U emotivnom razgovoru s našim Gordanom Vasilju ispričao je tko mu je bio potpora u najtežim danima i kako je izgledala vojna obuka koju je prije 20-ak dana završio u Kninu.

36 godina stara pjesma Zlatka Pejakovića dobila je novi život u izvedbi mladog Pjera, s kojom se 20-godišnji Korčulanin nakon dvije godine stanke vraća na scenu. Glazbu za ovu pjesmu skladao je Tonči Huljić, dok je tekst djelo neprežaljene Marine Tucaković.

Galerija 3 3 3 3 3

''Uvijek mi nekako te starije pjesme bolje leže nego ove novije, nekako imam tu bodulsku krv u sebi koja prevladava.'', priča nam Pjero.

Talentirani Pjero se prije 20-ak dana vratio sa služenja vojnog roka u Kninu, a samo dan nakon prisege ostao je bez oca Ivana, glazbenika, skladatelja i utemeljitelja Marko Polo festivala, koji je iznenada preminuo.

''Ja mislim da Bog za svih nas ima nekakav svoj plan, tako je vjerojatno imao i za njega. Ja to tako razmišljam, da je bio dobar čovjek i da ga je Bog što prije htio uzet sebi baš zbog toga. Ali, puno me naučio, puno mi je dao u životu, puno mi je pomogao da danas budem bolja osoba nego što sam bio.''

Ovaj mladi čovjek stare duše, kaže da mu upravo voljeni otac daje najveću snagu u ovim trenucima, a velika potpora mu je i njegova nježnija polovica.

''Najveća potpora mi je on sam. A ja sam svima oko sebe bio najveća podrška, i mami i baki i stricu, jednostavno bio sam tu jak za svih. Ali osim oca najveća podrška mi je bila moja cura koja je stvarno tu bila i kad sam saznao da je umro, odmah je rekla 'idemo za Korčulu' i stvarno je bila tu za mene i bez nje ne bih isto podnio tu vijest.''

Samo za In Magazin otkrio je kako je upoznao vršnjakinju iz Slovenije, koja je osvojila njegovo srce.

''Pa ne znam hoće li me ubit ako idem išta reć' (smijeh), ali dobro, riskirat ćemo, za Novu TV sve. Upoznali smo se u Lumbardi na Korčuli, gdje ona ljetuje sa svojom obitelji već 13 godina, dogodila se ljubav i već smo oko 10 mjeseci skupa.''

Sin dragovoljca Domovinskog rata nam je opisao i kako se odlučio sam prijaviti na temeljnu vojnu obuku.

''Kako svakom s 18 godina dođe poziv, ono prije nego je bilo obavezno, ako želiš ići, prijavi se i ja to nisam nigdi našao. I kontam nisam dobio, a zapravo je to moj tata negdje sakrio da ne vidim jer nije htio da idem jer je on sve to prošao i on je mislio da meni to ne treba. I onda kad sam ja to našao, onda sam ja malo poludio na to i namjerno sam se, za dišept, prijavio.''

A vojni rok bi, priznaje, preporučio svima.

''Dosta je teško, dosta je naporno pogotovo nama malo ''jačima'', amo to tako nazvat, krupnijim ljudima. Dobije se dosta discipline, dosta se čovjek promijeni kroz taj vojni rok. Prvenstveno, ja sad i prije vojnog roka skoro pa dvije različite osobe. I instruktori su fantastični i sve je nekako jako dobro postavljeno.''

A Pjero je trenutačno u postavljanju novog izdanja Marko Polo Festa, koji će se krajem rujna održati u čast njegovu ocu Ivanu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte kako to izgleda kad Jelena Rozga u automobilu zapjeva veliki hit!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Nije nam bilo lako!" Amra Džeko posvetila suprugu dirljive riječi uoči Svjetskog prvenstva