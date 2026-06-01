Dina Levačić otkriva ima li straha dok pliva u nemirnim morima: ''Svjesna sam opasnosti, ali...''

Plivati je počela s četiri godine, s devet je već otplivala svoj prvi maraton, a danas je Dina Levačić jedna od najboljih daljinskih plivačica na svijetu. Nedavno se upustila u još jedan pothvat, zaplivala je oko otoka Coronado. Boji li se dok pliva u nemirnim morima, ali što radi kad ne pliva, doznala je naša Dijana Kardum.

Hrvatska maratonska plivačica dodala je još jedan pothvat u svoju već legendarnu karijeru — 19 kilometara uz sami San Diego, pored vojnih baza i u milosrđu Tihog oceana. I kao uvijek, uživala je svaku sekundu.



''Super, bila sam u San Diegu, plivala oko otoka Coronado, bilo je stvarno zanimljivo plivanje s obzirom da se pliva više manje uz sami grad, prolazi se pored vojnih baza, tako da je to bilo nešto posebno, a za mene je svako plivanje nešto novo, nova avantura i stvarno uživam dok mogu''.

Njezin je put počeo daleko od vojnih baza i oceanskih struja — u Omišu, s devet godina.



''Ja sam zapravo s devet godina isplivala prvi maraton u Omišu 2 km. Mislim da s devet godina nemaš pojma, ne razmišljaš o opasnostima, ali kao što sam rekla i u tom dijelu sam imala, podršku pogotovo svojih bližnjih i to se jednostavno s vremenom razvilo, ja uživam, baš uživam u moru, uživam u toj nekoj avanturi, jer u sebi imam tu neku dječju radoznalost i dječju sreću''.

Ova plivačica preplivala je već svih sedam oceana svijeta i primljena u Međunarodnu kuću slavnih maratonskog plivanja. No uvijek ju prati jedno pitanje - boji li se?

''Racionalno znam koje su opasnosti i svjesna sam opasnosti ali nemam onog nekog iracionalnog straha da svaki put kad kročim u more se bojim da će me nešto napast. Ja uvijek kažem prije će me na pješačkom skupit auto nego što će me morski pas ili bilo što takvo se dogodit. Tako da svjesna sam objektivno svih opasnosti i pazim i oprezna sam, ali nemam iracionalnog straha''.

I na svakom maratonskom pothvatu uz nju je uvijek obitelj.



''Mama je pogotovo na svim plivanjima, tata na isto više manje na većini, sestra isto tu i tamo kad uspije doć. I to mi stvarno puno znači, pogotovo kad znam da su oni na brodu i kad znam da mi neće dozvolit da mi se išta loše dogodi i to onda nekako isto miče jedan dio tereta s mene''.

Zato u šali kaže da je nemaju pravo prigovarati ili joj primjerice reći da je bolje da ne ide.



''Ja kažem uvijek nemaju se pravo žaliti. Nisam se ja sama s devet godina dovezla u Omiš. Oni su me odveli, ali znaju da ja isto tome pristupam onako racionalno, znaju da neću preć granicu svojih mogućnosti ali isto tako ljudi koji organiziraju preplivavanja su super, jako stručni iskusni i imamo svi povjerenja u njih da neće dozvolit da mi se išta dogodi''.

Najveća konkurencija Dini je upravo ona sama.



''Meni je moja motivacija isključiva samo moja, želim pomicati vlastite granice. Ali ima naravno ljudi koji to isto rade sad baš u San Diego kad sam bila je bila isto ceremonija za Hall of Fame, maratonsko plivanje u kojoj sam ja prošle godine primljena i tamo je znači bilo jako puno ljudi koji rade slične stvari, tako da nisam svakako jedina, ima još puno luđih od mene''.

A kad nije u nekim divljim vodama, vrijeme provodi posve mirno.



''Pokušavam završit doktorat, sad sam se malo vratila napokon i čitanju. Volim sve krimi serije tako da čitam i krimi knjige, nije neki jako uzbudljivi život, skuham ručak, pojedem ručak,. gledam televiziju i družim se s ljudima''.

Doktorat završava na medicinskom fakultetu, a budućnost vidi u znanosti.

''Pa ja se nadam u budućnosti biti u nekakvoj sportskoj znanosti, ali vidjet ćemo što život nosi, tako da u tom sam se smjeru, nadam se da ću ići u tom smjeru. Nadam se da ću ići u tom smjeru, krenula sam sad malo i s motivacjskim govorništvom pa se nadam i tome dijelu. U plivanju ću uvijek ostat u nekom obliku'', otkrila nam je Dina.

Dok između oceana i svakodnevice traži ravnotežu, Dina Levačić ostaje vjerna istom cilju — pomicanju vlastitih granica. More joj je i posao i strast, a svaki novi maraton samo još jedna stranica u priči koja, kako kaže, još uvijek traje.

