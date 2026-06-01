Neda Ukraden ekskluzivno o ljubavnoj nevjeri: ''Priča da postoji samo jedna osoba rođena za tebe...''

Neda Ukraden bez zadrške je progovorila o jednoj od najosjetljivijih tema u ljubavnim odnosima – nevjeri, a njezin odgovor na pitanje bi li prevaru oprostila mnoge bi mogao iznenaditi.

Glazbena legenda Neda Ukraden gostovala je u novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN magazin", gdje je otvoreno progovorila o ljubavi, vezama i nevjeri.

Na pitanje bi li partneru oprostila prevaru, pjevačica je iskreno priznala kako vjeruje da bi to najvjerojatnije učinila.

''Treba na kraju krajeva oprostiti. Ja bih rekla da bih oprostila. Najvjerojatnije bih oprostila'', kazala je Neda.

Objasnila je kako smatra da nije realno očekivati da se tijekom života čovjeku nikada nitko drugi neće svidjeti osim partnera.

''Nije realno da voliš samo jednu osobu i da ti se nikad nitko drugi neće svidjeti. Priča da postoji samo jedna osoba rođena za tebe i da nema nikoga drugog, to je laž'', poručila je pjevačica.

Neda je svojim stavom još jednom pokazala da na ljubavne odnose gleda pragmatično i bez idealiziranja, ističući kako su razumijevanje i oprost često ključni za očuvanje veze.

