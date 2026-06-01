Nakon pobjede Svena Pocrnića u showu Nove TV oglasila se njegova djevojka: "Ne znam kada sam se ovako isplakala..."

Marija Vuletić emotivnom je objavom i fotografijama iza kulisa finala čestitala svom dečku Svenu Pocrniću na pobjedi u showu "Tvoje lice zvuči poznato".

Veliko finale showa "Tvoje lice zvuči poznato" donijelo je mnogo emocija, a među onima koji su najponosnije slavili pobjedu Svena Pocrnića bila je njegova djevojka Marija Vuletić.

Nakon što je mladi pjevač i glazbenik odnio pobjedu u popularnom formatu imitirajući Mariju Šerifović, Marija se na društvenim mrežama oglasila dirljivom objavom kojom mu je čestitala na velikom uspjehu.

Sven Pocrnić kao Marija Šerifović - 7 Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Marija Šerifović - 1 Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Marija Šerifović Foto: Nova TV

Uz fotografije snimljene neposredno nakon proglašenja pobjednika, na kojima se vidi kako se par grli i dijeli emotivne trenutke na pozornici, Marija nije skrivala koliko je ponosna na svog dečka.

"Ne, ne vidite duplo – to su stvarno dvije Marije! Ne znam kad sam ovako dušu isplakala..." započela je Marija emotivnu objavu. "A što reći? Ponos do neba na mog Svenka!! To koliki trud, strast, volju i ljubav ovaj moj čovjek posveti svakom projektu u kojem sudjeluje jedna je od stvari koje najviše volim kod njega."

Sven Pocrnić kao Domenico Modugno Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Käärijä Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Neda Ukraden - 1 Foto: Nova TV

Sven Pocrnić - 10 Foto: Nova TV

Nastavila je s objavu s time koliko se Sven posvetio napornom projektu: "Stvarno je dušu dao ovom TLZP putovanju i bila je velika čast sve to pratiti na snimanjima i na televiziji, a i tijekom cijelog procesa iza kulisa. Od srca čestitam svim kandidatima na prekrasnim izvedbama tijekom cijelog showa, divni ste!"

Fotografije otkrivaju koliko je pobjeda značila i jednom i drugom. Na jednoj od njih Sven i Marija stoje zagrljeni nasred pozornice, okruženi konfetićima nakon završetka emisije, dok druga bilježi trenutak snažnog zagrljaja punog emocija. Na trećoj fotografiji poziraju nasmijani i sretni nakon velikog finala.

Sven Pocrnić Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Ed Sheeran Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Celine Dion - 2 Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Britney Spears - 3 Foto: Nova TV

Sven je tijekom cijele sezone bio jedan od favorita publike zahvaljujući brojnim upečatljivim transformacijama i nastupima kojima je pokazao pjevačku, glumačku i scensku svestranost. Upravo zato njegova pobjeda mnoge nije iznenadila, a podrška najbližih bila mu je važan oslonac tijekom cijelog natjecanja.

Pobjeda u "Tvoje lice zvuči poznato" za Svena je bila kruna mjeseci napornog rada, a sudeći prema emotivnoj reakciji njegove djevojke, slavlje nakon finala bilo je jednako veliko kao i sam uspjeh.

Nakon jedne od transformacija javio se i Käärijä.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.