Goran Ivanišević objavio fotografiju sa sinom i pokazao koliko je ponosan na njega

Goran Ivanišević pohvalio se na društvenim mrežama da je njegov sin Emanuel, kojeg ima s Tatjanom Dragović, maturirao.

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević podijelio je emotivan trenutak iz privatnog života i pokazao koliko je ponosan na svog sina Emanuela.

Na društvenim mrežama objavio je fotografiju na kojoj pozira uz nasljednika odjevenog u elegantno odijelo, a uz objavu je kratko napisao samo jednu riječ – maturant.

Fotografija je ubrzo privukla pažnju brojnih pratitelja koji su Emanuelu uputili čestitke povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja. Mladi Ivanišević na fotografiji pozira uz oca u svečanom izdanju, dok Goran nije skrivao osmijeh ponosa.

Emanuel je Goranov sin iz braka s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović, s kojom slavni tenisač ima i kćer Amber. Iako je odrastao podalje od reflektora, posljednjih godina sve se češće spominje u sportskim krugovima jer je krenuo očevim stopama.

Naime, Emanuel se aktivno bavi tenisom te nastupa na juniorskim i ITF turnirima, gdje stječe vrijedno iskustvo i gradi vlastitu sportsku karijeru. Ljubav prema tenisu naslijedio je od oca, jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena i jedinog hrvatskog osvajača Wimbledona u pojedinačnoj konkurenciji.

Iako je pred njim još mnogo rada i sportskih izazova, Emanuel polako gradi vlastiti identitet na teniskim terenima, a završetak srednje škole zasigurno je važna prekretnica prije novih životnih i sportskih poglavlja.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.