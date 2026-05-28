Pogledajte zašto Ivu Ajduković mnogi vide kao buduću, veliku zvijezdu hrvatske scene

Moćna transformacija Ive Ajdukovć u Christinu Aguileru obilježila je završnicu showa Tvoje lice zvuči poznato, a članovi žirija nisu skrivali koliko su ih Ivin glas i energija oduševili. Pohvale su stizale sa svih strana, a posebno su isticali njezinu hrabrost, samopouzdanje i vokalnu snagu koju je pokazala u finalu.

Iva Ajduković u velikom finalu showa Tvoje lice zvuči poznato preuzela je ulogu Christine Aguilere i moćnom izvedbom još jednom pokazala zašto je tijekom cijele sezone bila jedna od najzapaženijih kandidatkinja.

Odabrati pjesmu jedne od vokalno najzahtjevnijih svjetskih zvijezda bio je velik izazov, no Iva je na pozornicu donijela energiju, sigurnost i vokalnu snagu koja je oduševila žiri i publiku.

''Zadnji finalni nastup upravo onakav kakav priliči jednom finalu. Ovo je bilo moćno, a tvoja pozitivna energija, osmijeh i stav pokazali su svu tvoju snagu. Ovo si baš zakucala'', poručio joj je Enis Bešlagić, zahvalivši joj i na svim transformacijama koje je tijekom sezone donijela na pozornicu.

Mario Roth posebno je pohvalio njezinu hrabrost što je za finale odabrala upravo Christinu Aguileru i vokalno iznimno zahtjevnu pjesmu.

''Ovakvu pjesmu može odabrati samo netko tko je svjestan svojih kvaliteta i vrijednosti. Hrvatskoj sceni nedostaje ovakav glas'', rekao je Roth te joj poželio da pronađe vrhunske producente i autore koji će njezin talent dodatno usmjeriti.

Martina Stjepanović Meter istaknula je kako je Iva tijekom cijelog showa pokazivala snagu, ali i toplinu koja ju je posebno izdvojila među finalistima.

''Biti jedina žena među ova tri predivna muškarca govori puno samo po sebi. U tebi postoji nešto jako čisto, ljudsko, toplo, a istovremeno veliko'', rekla je Martina, vidno dirnuta njezinim nastupom.

Goran Navojec zaključio je kako je upravo samopouzdanje bilo ono što je Ivu kroz sezonu dovelo do ovakvog finalnog nastupa.

''Ne postoji ništa upečatljivije i moćnije od izvođača koji vjeruje u sebe. Ti si od prve emisije rasla u svakom smislu, a večeras si to završila s potpuno opravdanim samopouzdanjem'', poručio joj je.

Publika je Ivin nastup nagradila velikim pljeskom, a društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima gledatelja koji su pohvalili njezin glas, energiju i transformaciju u jednu od najvećih pop diva današnjice.

