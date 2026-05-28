Enis Bešlagić: ''Nikad ne bih pomislio da će muškarac obučen kao Marija Šerifović izmamiti suze''

Emotivna izvedba pjesme Molitva obilježila je finale showa Tvoje lice zvuči poznato, a članovi žirija nisu skrivali koliko ih je Svenova transformacija dirnula. Pohvale su stizale sa svih strana, a mnogi su njegov nastup već proglasili jednim od najboljih u ovoj sezoni.

Sven Pocrnić još je jednom dokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih natjecatelja ove sezone showa Tvoje lice zvuči poznato. U finalnoj emisiji utjelovio je Mariju Šerifović i izveo njezinu emotivnu pjesmu Molitva, a nastup je ostavio snažan dojam na žiri i publiku.

Sven se na pozornici pojavio u potpunoj transformaciji, a osim vokalne izvedbe, posebno je oduševio emocijom i ozbiljnošću kojom je pristupio zahtjevnom zadatku. Članovi žirija nisu skrivali koliko ih je njegov nastup dirnuo.

Galerija 7 7 7 7 7

''Moram priznati da nikad ne bih pomislio da će muškarac obučen kao Marija Šerifović izmamiti suze, ali uspio si. Sve si izveo dostojanstveno toj pjesmi i toj emociji'', rekao je Enis Bešlagić, dodavši kako je Sven na sebe preuzeo iznimno težak zadatak za finale, ali ga je iznio s nevjerojatnim talentom i sigurnošću.

Martina Stjepanović Meter zahvalila mu je na svemu što je pokazao tijekom sezone te istaknula kako je iz emisije u emisiju rastao ne samo vokalno nego i kao performer.

Sven Pocrnić kao Marija Šerifović Foto: Nova TV

''Ti si večeras postao Marija Šerifović punom emocijom, dušom i cijelim svojim bićem. To je nadilazilo samu transformaciju'', poručila mu je.

Pogledaji ovo Celebrity Zašto je Martinina pojava u finalnoj epizodi ''Tvoje lice zvuči poznato'' bila pravi izazov?

Mario Roth priznao je kako prije showa nije poznavao Svenov rad, ali da ga je tijekom 13 epizoda potpuno osvojio svojim imitacijama.

''Pokazao si jedne od najboljih transformacija koje je ovaj show ikada imao. Odabrao si savršenu pjesmu jer baš poput Marije u glasu imaš snagu, moć i emociju'', rekao je.

Sven Pocrnić kao Marija Šerifović Foto: Nova TV

Emotivnim riječima obratio mu se i Goran Navojec, koji je zaključio da se ovakvi nastupi teško mogu opisati riječima.

''Čuda se ne mogu verbalizirati, u njima se može uživati. Hvala ti na svemu što si donio ovoj sezoni'', poručio je glumac.

Sven Pocrnić kao Marija Šerifović Foto: Nova TV

Svenov nastup mnogi su već proglasili jednim od najupečatljivijih trenutaka cijele sezone, a društvene mreže odmah su se ispunile komentarima gledatelja koji su pohvalili njegovu emociju, vokalnu izvedbu i transformaciju u regionalnu glazbenu zvijezdu.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Bivši nogometaš i supruga u prisnim trenucima nisu ni primijetili da sve snimaju paparazzi

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Severina otkrila tajnu svojih Instagram fotografija: "Izbaci ključne kosti, gdje?''