Arhitekt Ante Vrban podijelio prvu fotografiju s novorođenim sinčićem!

Ante Vrban podijelio je dirljivu fotografiju sa svojim novorođenim sinčićem uz emotivnu poruku.

Arhitekt Ante Vrban ponovno je raznježio pratitelje objavom na društvenim mrežama, na kojoj je pokazao emotivan trenutak sa svojim novorođenim sinom.

Galerija 19 19 19 19 19

Na crno-bijeloj fotografiji Vrban nježno drži dječačića u naručju pokraj prozora, a uz fotografiju je podijelio dirljive stihove posvećene svom nasljedniku.

Ante Vrban Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX

"Svaka zraka sunca. Svaka kap kiše. Svaki osmijeh. Moje biće. Svaki tren. Svaki krug oko sunca. Svaka molekula. Svaka krvi unca. Pripadaju tebi. Jer prije tebe, nisam znao što znači ljubav", napisao je.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je bujna ljepotica s plaže čiji su svaki korak neumorno pratili paparazzi?

Podsjetimo, Vrban je tek nedavno iznenadio javnost otkrivši da je postao otac. Gostujući na panelu "San kao potpis" u sklopu projekta "Putem oblaka" Ane Radišić u Opatiji, priznao je da mu je dolazak sina potpuno promijenio život.

Ante Vrban Foto: Bojan Zibar i Mario Poje

"Prije mjesec i pol dana sam postao tata i u trenu se sve promijenilo. Sin mi je zdrav i presladak i svi smo potpuno ludi za njim. On je najvažnije sto mi se ikada dogodilo i došao je u pravo vrijeme", rekao je tada.

Iako svoj privatni život godinama uspješno skriva od javnosti, čini se da je dolazak prinove jedan od rijetkih razloga zbog kojih je odlučio podijeliti dio svoje intime s pratiteljima.

Pogledaji ovo Celebrity Sve je stalo na trenutak kada je naša bivša misica prošetala centrom Zagreba

Ante Vrban - 1 Foto: John Pavlish/PR

Inače, Vrban je jedan od najpoznatijih hrvatskih arhitekata i dizajnera interijera, koji iza sebe ima brojne luksuzne projekte u Hrvatskoj i inozemstvu. Javnosti je poznat po prepoznatljivom modernom stilu te suradnjama s brojnim domaćim i stranim brendovima.

Tomo Vrban, Janko Popović Volarić Foto: Luka Klun/Pixsell

Iako je često prisutan u javnosti zbog poslovnih uspjeha, privatni život uspješno drži podalje od medija. Ante je brat neprežaljenog vizažista Tome Vrbana, koji je nakon teške borbe s karcinomom preminuo u ožujku 2010. godine u 33. godini života.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Sjećate li se Bree iz Kućanica? Objavila je fotografiju nakon godina izbivanja iz javnosti

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Meri Goldašić otkrila što planira napraviti s kućom na moru koju je kupila s bivšim suprugom

Pogledaji ovo Nekad i sad Glumac koji izgleda isto kao prije 30 godina otkrio tajnu mladolikog izgleda