Naš arhitekt prisjetio se brata čija je smrt rastužila cijelu Hrvatsku

Ante Vrban na društvenim mrežama prisjetio se pokojnog brata Tome.

Naš arhitekst Ante Vrban na poseban dan prisjetio se svog brata Tome, našeg vizažista koji je preminuo prije 15 godina u 33. godini od posljedica karcinoma.

Naime, Tomo Vrban, da je živ, danas bi proslavio 48. rođendan, a njegov brat na društvenim mrežama objavio je njegovu fotku uz emotivan opis.

''Sretan rođendan burki'', napisao je uz hashtagove gdje god bio i vječna ljubav.

Tomin život prekinula je teška bolest, a borba je započela iznenada, sredinom rujna 2009. godine, kada je primijetio da vidi dvostruke slike. Ubrzo mu je dijagnosticiran tumor na mozgu. Nedugo zatim pao je u komu, iz koje se probudio nakon nekoliko tjedana. U tim trenucima, na njegovom Facebook profilu osvanula je hrabra poruka.

''I will survive'', napisao je.

Usprkos iscrpljujućim kemoterapijama, Tomo se nije predavao. Imao je snažnu volju za životom i, osim konvencionalne medicine, nadu je tražio i u alternativnim metodama. Redovito je odlazio na tretmane kod marokanskog iscjelitelja Mekkija Torabija. Njegovi prijatelji i suradnici vjerovali su da će Tomo pobijediti bolest, toliko je snažna bila njegova životna energija.

Nažalost, bolest se vratila, a Tomo je svoju tešku bitku izgubio u ožujku 2010. godine.

Njegova profesionalna karijera neraskidivo je povezana s počecima modne scene u Hrvatskoj. Bio je jedan od pokretača i ključnih kreativaca manifestacije Cro-A-Porter, a svoj poduzetnički duh, kao diplomirani ekonomist, pokazao je pokretanjem prve hrvatske akademije za make-up, Vrban&Joković, zajedno s prijateljem i kolegom Sašom Jokovićem, s kojim je planirao stvarati do samoga kraja.

