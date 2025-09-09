Tko bi rekao da se njih dvije druže? Nespojivi duo na jahti privukao je sve poglede

Ivanka i Gisel uživale su zajedno na jahti sa svojom dječicom.
Slavna manekenka Gisele Bundchen i Ivanka Trump, poduzetnica i kći Donalda Trumpa, ovih su dana viđene u opuštenom izdanju na luksuznoj jahti u Miamiju – i to u iznimno bliskom druženju koje je mnoge iznenadilo.
Dame su snimljene kako zajedno provode dan na moru, sunčaju se, razgovaraju i uživaju u ljetnim temperaturama, a njihovo vedro raspoloženje otkrilo je da se odlično zabavljaju.
Ivanka Trump, Gisele Bundchen Foto: Profimedia
Ivanka Trump, Gisele Bundchen Foto: Profimedia
Iako su se ranije već znale pojaviti zajedno, ovaj prizor pokrenuo je glasine da su postale najbolje prijateljice u svijetu slavnih.
U njihovom društvu bio je i Joaquim Valente, novi partner Gisele Bundchen s kojim je nedavno dobila bebu, kao i njihova djeca. Čitava scena djelovala je kao savršen trenutak luksuznog, ali opuštenog ljetovanja.
Ivanka Trump, Gisele Bundchen Foto: Profimedia
Obje dame izgledale su besprijekorno i modno usklađeno – u crnim bikinijima, pareima i sunčanim naočalama – dok su bezbrižno uživale na palubi jahte.
Ivanka Trump, Gisele Bundchen Foto: Profimedia
Ivanka Trump, Gisele Bundchen Foto: Profimedia
