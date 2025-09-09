Ponovno u Hrvatskoj! Naš legendarni košarkaš u izlasku sa suprugom s kojom je od srednje škole

Toni Kukoč i supruga Renata snimljeni su u rijetkom izlasku u Splitu, već godinama žive u Americi.

Legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč i njegova supruga Renata pojavili su se u rijetkom javnom izlasku u Hrvatskoj, i to na premijeri dokumentarnog filma "Izgubljeni Dream Team", održanoj u Splitu.

Par, koji već dugi niz godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama, izazvao je veliku pažnju publike i medija svojom pojavom, budući da ih rijetko viđamo na domaćim crvenim tepisima.

Par se upoznao još u srednjoj školi, a vjenčali su se 1992. i godinu dana kasnije preselili u SAD, kada je on postao igrač Chicago Bullsa. Zajedno su dobili dvoje djece; sina Marina koji je rođen 1992. godine, a 1998. dobili su i kćer Stelu.

Njihov odnos oduvijek je bio daleko od očiju javnosti, no zajednički nastupi poput ovog dokazuju koliko su bliski i nakon više od tri desetljeća ljubavi.

Toni Kukoč jedan je od najuspješnijih hrvatskih košarkaša svih vremena. Svoju karijeru započeo je u splitskoj Jugoplastici, gdje je bio dio generacije koja je osvojila tri uzastopna naslova prvaka Europe. Njegov talent brzo su prepoznali NBA skauti, a najveći uspjeh ostvario je kao član slavnih Chicago Bullsa, uz legendarnog Michaela Jordana i Scottieja Pippena.

Inače, Toni i Renata prije nekoliko tjedana oženili su kćer Stelu. Prizore pogledajte OVDJE.

