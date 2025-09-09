Lijepa vijest kod Ivaniševićevih! Objava Nives raznježila je njezine pratitelje

Sinčić Gorana i Nives Ivanišević krenuo je u prvi razred osnovne škole.
Prvi dan škole poseban je trenutak za svako dijete i roditelja, a tako je bilo i u obitelji Gorana i Nives Ivanišević.3 vijesti o kojima se priča ''Pa jesu li normalni?'' Prizori Hanke Paldum u Mostaru sve ostavili u nevjerici: "Kome je ovo palo na pamet?" dobro raspoložena Ella Dvornik na ročište s bivšim suprugom stigla u pratnji karizmatičnog odvjetnika veliko slavlje Naš influencer i njegova supruga ponovno postali roditelji! Novorođenom sinu dali uistinu posebno ime
Njihov sin Oliver započeo je svoje školsko putovanje i prvi je put sjeo u školske klupe.
Nives Ivanišević na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Ponosna mama Nives nije skrivala emocije te je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju sina iz školskog dvorišta, uz emotivnu poruku:
"I mi smo danas imali prvi dan škole. Sretno moj mali anđele i sretno svim školarcima, osobito prvašićima. A i roditeljima, naravno."
Pogledaji ovo Celebrity Aleksandra Prijović izašla iz bolnice, evo kako ju je dočekala Lepa Brena!
Nives Ivanišević - 5 Foto: Antonio Balic / CROPIX
Goran i Nives Ivanišević Foto: Antonio Balic / CROPIX
Na fotografiji Oliver stoji s ruksakom na leđima, spreman za nove izazove i avanture koje ga očekuju.
Goran i Nives su se vjenčali u tajnosti krajem 2017., a Oliver, koji će krenuti u prvi razred osnovne, stigao je devet mjeseci kasnije. Iz ranije veze, naš proslavljeni tenisač ima dvoje djece.
Nives Ivanišević - 4 Foto: Antonio Balic / CROPIX
Nives Ivanišević - 2 Foto: Instagram
Galerija 12 12 12 12 12
Pogledaji ovo Zanimljivosti Predsjednik Milanović došao na okršaj Hrvatske, društvo mu pravio njegov kolega!
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Nikome nije jasno: Ricky Martin ima 54 godine, a izgleda isto kao u danima najveće slave!
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Je li velika promjena Kate Middleton optička varka? Jedan detalj mijenja pogled!
Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer i njegova supruga ponovno postali roditelji! Novorođenom sinu dali uistinu posebno ime