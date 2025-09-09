Lijepa vijest kod Ivaniševićevih! Objava Nives raznježila je njezine pratitelje

Sinčić Gorana i Nives Ivanišević krenuo je u prvi razred osnovne škole.

Prvi dan škole poseban je trenutak za svako dijete i roditelja, a tako je bilo i u obitelji Gorana i Nives Ivanišević.

Njihov sin Oliver započeo je svoje školsko putovanje i prvi je put sjeo u školske klupe.

Nives Ivanišević na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Ponosna mama Nives nije skrivala emocije te je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju sina iz školskog dvorišta, uz emotivnu poruku:

"I mi smo danas imali prvi dan škole. Sretno moj mali anđele i sretno svim školarcima, osobito prvašićima. A i roditeljima, naravno."

Nives Ivanišević - 5 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Goran i Nives Ivanišević Foto: Antonio Balic / CROPIX

Na fotografiji Oliver stoji s ruksakom na leđima, spreman za nove izazove i avanture koje ga očekuju.

Goran i Nives su se vjenčali u tajnosti krajem 2017., a Oliver, koji će krenuti u prvi razred osnovne, stigao je devet mjeseci kasnije. Iz ranije veze, naš proslavljeni tenisač ima dvoje djece.

Nives Ivanišević - 4 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Nives Ivanišević - 2 Foto: Instagram

